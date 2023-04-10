Не приховує, що був “імперцем”: ексофіцер ГРУ перейшов на бік України та воює проти РФ

Квітень, 10 в 14:36

Колишній офіцер Головного розвідувального управління Росії Владислав Аммосов перейшов на бік України та формує Сибірський батальйон, щоб воювати проти росіян. Про це він повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода.

Аммосов є уродженцем Якутська та понад 15 років будував кар’єру в російській армії та спецслужбах РФ. Нині він приїхав воювати проти країни-окупанта на боці України.

За його словами, він на фінальному етапі створення добровольчого військового підрозділу Сибірський батальйон, який складається з представників різних етносів, які живуть на території РФ та виступають проти нинішньої політики Москви.

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Він сказав, що як колишній офіцер ГУР, “готовий хоч зараз у диверсійно-розвідувальній групі йти на територію Росії і там знищувати ворогів”. Так він називає тих, хто підтримує владу Путіна.

Аммосов пройшов російсько-чеченську війну, шлях від рядового службовця до офіцера, і не приховує, що був “імперцем”.

В інтерв’ю він розповів, що його навчили знищувати цілі країни. За його словами, він облишив військову службу до тимчасової окупації Криму Росією у 2014 році та жив у Євросоюзі.

Аммосов запевнив, що пройшов перевірки всіх силових відомств України, куди хотів потрапити одразу після початку великої війни. Джерела видання Радіо Свобода у ЗСУ та спецслужбах підтвердили факти з його розповіді.

2 березня російські ЗМІ та Telegram-канали поширили інформацію про те, що нібито група “українських диверсантів” проникла до Брянської області та взяла у заручники жителів села Сушани, і там триває бій.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк назвав інформацію класичним прикладом провокації російської пропаганди, до того ж абсолютно свідомої.

Скриншот: Радіо Свобода