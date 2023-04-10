Не приховує, що був “імперцем”: ексофіцер ГРУ перейшов на бік України та воює проти РФ
Колишній офіцер Головного розвідувального управління Росії Владислав Аммосов перейшов на бік України та формує Сибірський батальйон, щоб воювати проти росіян. Про це він повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода.
Аммосов є уродженцем Якутська та понад 15 років будував кар’єру в російській армії та спецслужбах РФ. Нині він приїхав воювати проти країни-окупанта на боці України.
За його словами, він на фінальному етапі створення добровольчого військового підрозділу Сибірський батальйон, який складається з представників різних етносів, які живуть на території РФ та виступають проти нинішньої політики Москви.
Він сказав, що як колишній офіцер ГУР, “готовий хоч зараз у диверсійно-розвідувальній групі йти на територію Росії і там знищувати ворогів”. Так він називає тих, хто підтримує владу Путіна.
Аммосов пройшов російсько-чеченську війну, шлях від рядового службовця до офіцера, і не приховує, що був “імперцем”.
В інтерв’ю він розповів, що його навчили знищувати цілі країни. За його словами, він облишив військову службу до тимчасової окупації Криму Росією у 2014 році та жив у Євросоюзі.
Аммосов запевнив, що пройшов перевірки всіх силових відомств України, куди хотів потрапити одразу після початку великої війни. Джерела видання Радіо Свобода у ЗСУ та спецслужбах підтвердили факти з його розповіді.
2 березня російські ЗМІ та Telegram-канали поширили інформацію про те, що нібито група “українських диверсантів” проникла до Брянської області та взяла у заручники жителів села Сушани, і там триває бій.
Радник керівника ОП Михайло Подоляк назвав інформацію класичним прикладом провокації російської пропаганди, до того ж абсолютно свідомої.
Скриншот: Радіо Свобода