Квітень, 10 в 20:00

Російським окупаційним військам не вистачає озброєння. У зв’язку з цим військове командування РФ проводить швидку “перекваліфікацію” окупантів.

Про це свідчить чергове перехоплення розмов окупантів, оприлюднене Головним управлінням розвідки Міноборони України.

Під час телефонної розмови рашист розповідає своїй матері про ситуацію в лавах путінської армії.

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За словами військовослужбовця РФ, коли вони прибули на фронт, то командування оголосило, що для танкістів немає техніки. А тому їх “перекваліфікували” у піхоту.

– Вони танкісти. Ось ми їхали сюди в потязі, в одному вагоні. З вагонів коли висаджувалися, чекали на машину, їм сказали – танкістам, що танків немає, ви тепер піхота. Все, автомати видали, – зазначив рашист.

Він також повідомив, що багато російських окупантів зловживають алкоголем на фронті або й взагалі тікають.

– 146 полк був до нас… Ледве відправили, п’яні всі були. Тут вони всі спилися. Коротше, половина полку я не знаю де, ніхто не знає, куди вони зникли, – заявив окупант.

В одному з нещодавніх перехоплень ГУР путінські солдати скаржилися на старе озброєння та командування, яке далеко від лінії фронту.

Раніше військовий експерт Сергій Грабський розповідав, що РФ ще має на озброєнні понад 12 тис. танків, однак далеко не всі вони в робочому стані.

Джерело: ГУР Міноборони України