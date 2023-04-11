Общие убытки, нанесенные РФ в результате вооруженной агрессии против Украины, оцениваются в около $800 млрд. На их возмещение уйдет 5-7 лет.

Об этом во время брифинга в Media Center Ukraine рассказал главный консультант отдела организационной работы Кабинета руководителя Офиса президента Олег Гавриш.

По его словам, если брать во внимание только объекты гражданской инфраструктуры, то это на сегодняшний день 74 400 поврежденных или разрушенных жилых домов, около 2,5 тыс. учебных заведений, 500 больниц, 400 культурных сооружений, 120 церквей и мечетей и т. п.

— Если говорим об объектах электроэнергетики, то их было разрушено 114, больше всего в Днепропетровской области — 34, Харьковской — 30, Киевской — 27, Запорожской и Донецкой — по 23, — уточнил он.

Гавриш сказал, что часть убытков можно вернуть за счет суверенных денег России, которые сейчас арестованы по всему миру. Речь идет о почти $100 млрд.

— Мы сейчас как государство оцениваем размер всех этих разрушений где-то в $700-800 млрд. Это очень большая сумма. Если мы возьмем все убытки, нанесенные РФ, — это около $800 млрд. На возврат денег уйдет 5-7 лет, в худшем варианте — до 10 лет, — считает представитель ОП.

Он отметил, что все механизмы возврата убытков будут разрабатываться странами, которые помогают Украине в этом процессе.

— То есть это будет пул международных экспертов. Но первое, на что обратит внимание президент, — это люди, которые остались без жилья. Затем все остальное. Что касается других российских объектов за рубежом, в частности недвижимости, которая принадлежит подсанкционным российским олигархам и российским государственным компаниям, — это отдельное направление работы, — подытожил Гавриш.

А в Брюсселе планируют после католической Пасхи новый раунд переговоров между Еврокомиссией и послами стран ЕС относительно 11-го пакета санкций против России из-за ее вторжения в Украину.

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