Загальні збитки, завдані РФ внаслідок збройної агресії проти України, оцінюються у близько $800 млрд. На їх відшкодування піде 5-7 років.

Про це під час брифінгу в Media Center Ukraine розповів головний консультант відділу організаційної роботи Кабінету керівника Офісу президента Олег Гавриш.

За його словами, якщо брати до уваги лише об’єкти цивільної інфраструктури, то це на сьогодні 74 400 пошкоджених чи зруйнованих житлових будинків, близько 2,5 тис. навчальних закладів, 500 лікарень, 400 культурних споруд, 120 церков і мечетей тощо.

– Якщо говоримо про об’єкти електроенергетики, то їх було зруйновано 114, найбільше у Дніпропетровській області – 34, Харківській – 30, Київській – 27, Запорізькій та Донецькій – по 23, – уточнив він.

Гавриш сказав, що частину збитків можна повернути за рахунок суверенних грошей Росії, які зараз заарештовані по всьому світу. Йдеться про майже $100 млрд.

– Ми зараз як держава оцінюємо розмір усіх цих руйнувань десь у $700-800 млрд. Це дуже велика сума. Якщо ми візьмемо всі збитки, завдані РФ, – це близько $800 млрд. На повернення грошей піде 5-7 років, у найгіршому варіанті – до 10 років, – вважає представник ОП.

Він наголосив, що усі механізми повернення збитків розроблятимуться країнами, які допомагають Україні у цьому процесі.

– Тобто це буде пул міжнародних експертів. Але перше, на що зверне увагу президент, – це люди, які залишилися без житла. Потім все інше. Що стосується інших російських об’єктів за кордоном, зокрема нерухомості, яка належить підсанкційним російським олігархам та російським державним компаніям, – це окремий напрямок роботи, – підсумував Гавриш.

А у Брюсселі планують після католицького Великодня новий раунд переговорів між Єврокомісією та послами країн ЄС щодо 11-го пакету санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну.

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