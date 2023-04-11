Апрель, 11 в 10:30

Ограничения на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве Украины, Молдовы, Беларуси и России продлятся до 2029 года.

Об этом сообщает Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol).

В отчете организации отмечается, что ни о каком возвращении к “нормальным” маршрутам (до закрытия воздушного пространства Украины и России) до конца семилетнего горизонта даже речи нет.

Сейчас смотрят

В отчет опубликовали инфографику сокращения полетов над странами Европы. В Украине это минус 90% (до 24 февраля 2022 авиатрафик еще был).