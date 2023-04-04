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Факты / Україна / Общество

Транзитом через Польшу: как из Украины, несмотря на войну, наладили пассажирские перевозки в РФ

Юлия Соколова, редактор ленты
Перевезення до РФ під час війни
Фото: Факты ICTV

В Украине идет полномасштабная война, развязанная Россией. Ни авиасообщения, ни железнодорожного или автобусного сообщения со страной-агрессором нет. Несмотря на это, из нашей страны в РФ до сих пор курсируют частные пассажирские перевозки – через страны Европы.

В сети есть немало предложений за несколько сотен долларов поехать во вражескую страну через Польшу, страны Балтии или Беларусь.

О схеме перевозчиков и насколько это легально – далее в материале.

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На сайтах автобусных перевозок, например, таких, как Infobus, рейсов в РФ найти не удалось: там отмечается, что это направление временно не обслуживается.

Рейси до РФ
Рейси до РФ
Рейси до РФ
Рейси до РФ
Транзитом через Польшу: как из Украины, несмотря на войну, наладили пассажирские перевозки в РФ / 2 фотографии

Однако достаточно предложений есть в соцсетях, например в Facebook. В разных группах ежедневно появляется по несколько объявлений о возможности поездок в РФ (в частности в Москву) из Киева, большинства областных центров и других крупных городов Украины.

Автобусы и микроавтобусы регулярно, часто по несколько раз в неделю, осуществляют рейсы в направлении страны-агрессора и обратно.

Схема действует следующим образом: из Киева или другого города автобус/микроавтобус на украинских номерах едет в Варшаву. А там пассажиры пересаживаются на другое транспортное средство и направляются в РФ либо через Минск, либо через Литву и Латвию.

Поездка может длиться полтора-два дня и более.

– Выезды по вторникам и субботам. По вторникам большие автобусы, по субботам в Варшаву большие, а дальше могут быть микроавтобусы. Едем по маршруту Варшава – Минск – Москва. Сначала вы едете с украинским перевозчиком рейсом Украина – Варшава, а дальше в Польше вы пересаживаетесь на другой автобус, который едет в Москву, – сообщила представитель одного из перевозчиков, с которой общались Факты ICTV.

По другому номеру телефона сообщили, что пассажиров везут микроавтобусами Mercedes через Польшу, Литву, Латвию в РФ с пересадкой в Варшаве.

Для поездки требуется заграничный биометрический паспорт.

– Пересаживаемся в Варшаве. Подъезжают два буса друг к другу, пересели и поехали дальше. Две машины – одна на российских номерах, другая на украинских, – объяснил представитель одного из перевозчиков.

В объявлениях потенциальным пассажирам обещают: “комфортабельные автобусы до 50 мест” с кондиционером и зарядкой для телефона, скидки для детей, возможность перевозки животных, консультации по документам, “сопровождение на протяжении всего пути”, “помощь с пересадкой в Варшаве” (бесплатное поселение в отель и бесплатный обед), отсутствие пешего перехода границы (т.е. пересечение границы происходит в автобусе) и т. д.

Стоит отметить, что в объявлениях о рейсах для связи обнародованы не только украинские мобильные номера, но и белорусские и российские. Судя по информации в Facebook, некоторые лица, публикующие предложения по перевозкам, проживают в Беларуси и РФ.

Предоплату перевозчики обычно не требуют. Часто оплату с пассажиров взимают уже в Варшаве, во время пересадки на транспортное средство в РФ. В некоторых объявлениях указано, что оплачивать можно разной валютой: гривнами, долларами, евро и российскими рублями.

– Оплата в Варшаве при пересадке. То есть вы приезжаете в Варшаву на автовокзал Zachodnia, там вас встречают, пересаживают на другой автобус, и там уже оплачиваете, — сообщили Фактам ICTV по одному из номеров телефонов.

Перевезення до РФ під час війни
Перевезення до РФ під час війни
Перевезення до РФ під час війни
Перевезення до РФ під час війни
Перевезення до РФ під час війни
Перевезення до РФ під час війни
Перевезення до РФ під час війни
Перевезення до РФ під час війни
Перевезення до РФ під час війни
Перевезення до РФ під час війни
Перевезення до РФ під час війни
Перевезення до РФ під час війни
Перевезення до РФ під час війни
Перевезення до РФ під час війни
Транзитом через Польшу: как из Украины, несмотря на войну, наладили пассажирские перевозки в РФ / 7 фотографий

Помимо пассажиров, перевозчики также готовы доставлять в РФ посылки.

Бронировать места на такие рейсы нужно заранее, хотя бы за несколько дней. Часто на номер перевозчика нужно сбросить заявку с датой выезда, маршрутом, количеством мест для бронирования, указать фамилию и номер пассажира, количество багажа. Некоторые перевозчики требуют фото первой страницы загранпаспорта.

Из столицы Украины рейсы в РФ, например, отправляются от McDonald’s возле железнодорожного вокзала или от метро Житомирская. Однако водители могут звонить пассажирам перед выездом и скорректировать место отправления.

Стоит “удовольствие” поехать в РФ от $220-250 до $300 и более в зависимости от перевозчика (8,1-11 тыс. грн по курсу Национального банка Украины). Дешевле всего обойдется поездка из Львова. По одному из номеров озвучили цену рейса Киев – Москва в €350 (около 14 тыс. грн по курсу НБУ).

Насколько популярны рейсы?

Выводы по поводу популярности подобных рейсов можно сделать на основании их регулярности и частоты. Ведь не будь спроса, то не было бы и предложения.

Есть объявления, где поездки запланированы через каждые два дня, в других – дважды в неделю, или четыре раза в неделю. То есть можно говорить о по меньшей мере десятках граждан, которые в течение недели пересекают границу Украины, направляясь в страну-агрессор.

Перевезення до РФ під час війни
Перевезення до РФ під час війни
Перевезення до РФ під час війни
Перевезення до РФ під час війни
Перевезення до РФ під час війни
Перевезення до РФ під час війни
Транзитом через Польшу: как из Украины, несмотря на войну, наладили пассажирские перевозки в РФ / 3 фотографии

Под объявлениями о рейсах пользователи сети интересуются их стоимостью и условиями. Кое-кто интересуется, как можно передать посылку.

Перевезення до РФ під час війни
Перевезення до РФ під час війни
Перевезення до РФ під час війни
Перевезення до РФ під час війни
Перевезення до РФ під час війни
Перевезення до РФ під час війни
Транзитом через Польшу: как из Украины, несмотря на войну, наладили пассажирские перевозки в РФ / 4 фотографии

В ходе общения с Фактами ICTV представители перевозчиков заверили, что сложностей при пересечении границы РФ не возникает.

– Девушек спокойно пропускают. Могут задавать вопросы, но в основном адекватно пропускают. Могут спросить цель поездки, но в основном даже особо не интересуются. У мужчин могут телефоны проверить, а женщин нормально пропускают, – сообщили по одному из телефонных номеров.

Представительница другого перевозчика, Галина, публикующая объявления в сети, также заявила, что “у каждого свои нюансы”, но в целом проблем не возникает. При пересечении латвийско-российской границы нужно озвучить цель поездки.

– Пускают без проблем (в РФ. – Ред.). Впускают, никого не развернули. Мы же ездим каждый вторник и субботу, никогда никого не разворачивали, не было никаких нюансов с украинскими паспортами. Так что можете не волноваться, — сообщили еще по одному телефонному номеру.

Можно ли запретить такие рейсы

Юрист Ростислав Кравец в комментарии Фактам ICTV объяснил, что привлечь перевозчиков к ответственности за организацию рейсов в РФ во время войны практически невозможно.

Он напомнил, что подобная схема существовала после 2015 года, когда было запрещено авиасообщение с Россией.

Юрист обратил внимание, что схема перевозок во вражескую страну построена таким образом, что нет единого перевозчика, который обеспечивал бы доставку пассажиров из Украины в РФ.

– Это ведь не один перевозчик транспортирует человека. Эта схема является разорванной. То есть один перевозчик везет, например, в Литву или Польшу, а другой оттуда – в РФ. Такая же схема существовала и после 2015 года, когда было прекращено авиасообщение с РФ. Все летели в Минск и оттуда уже в Москву. Потому что прямых рейсов не было.

Поэтому на самом деле здесь нарушений как со стороны перевозчиков, так и лиц, таким образом ездящих в РФ, фактически нет, — отметил Кравец.

Он уточнил, что запретов на подобные перевозки в законодательстве в данный момент нет. И юрист сомневается, что они вообще будут введены.

В законодательстве Украины таких запретов нет, не существует, и в действительности вряд ли они когда-либо будут введены. Поэтому применять какие-то рычаги влияния как к перевозчикам, которые кого-то везут в Польшу или Литву, так и к посещающим РФ лицам, оснований нет на сегодняшний день, — рассказал Ростислав Кравец.

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Юрист добавил, что применить в этом случае статью о коллаборационной деятельности (ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины) также будет крайне затруднительно. Сама статья, по словам Кравца, является “размытой и неопределенной”.

– Учитывая действующее законодательство Украины, я не думаю, что этих лиц можно будет привлечь к какой-либо ответственности. То есть здесь исключительно моральный аспект всей этой деятельности, – подытожил юрист.

Что говорят в Госпогранслужбе

В Государственной пограничной службе Украины Фактам ICTV сообщили, что пограничники оформляют пассажиров на выезд из нашей страны по украинскому закону. А дальнейший маршрут граждан – это уже не компетенция ГПСУ.

То есть, если у того или иного лица нет запрета на выезд из Украины, пограничники не имеют права его не пропустить.

– Мы оформляем подходящим образом людей. А что касается маршрутов движения – это немного не наш кейс. Они пересекают границу на выезд из Украины, а не в РФ, – отметили в ГПСУ.

В ведомстве также посоветовали обратиться в Службу безопасности Украины относительно законности перевозок в Россию.

– Если это логистика в страну-агрессора, то советую обратиться в СБУ, узнать, усматривается ли в этом нарушение, — подчеркнули в ГПСУ.

Факты ICTV обратились за комментарием к пресс-службе СБУ. На момент написания материала в спецслужбе разъяснений по этому вопросу не предоставили.

Недавно спикер СБУ во Львовской области Роксолана Яворская рассказывала на брифинге, что легального пассажирского сообщения между Украиной и РФ через европейские страны нет. Она предупредила, что такие объявления могут размещать мошенники, которые “могут билеты продать, но на самом деле такого рейса нет”. Не исключила Яворская и влияние российских спецслужб.

– Это, возможно, манипулятивные влияния как российских спецслужб, так и других граждан, которые такой противоправной деятельностью хотят нажиться на гражданах, – подчеркнула Яворская.

Почему украинцы продолжают ездить в РФ, несмотря на полномасштабную кровавую войну, ежедневные смерти военных и мирных людей, можно только догадываться. Между тем, военное положение не помешало частным перевозчикам наладить целый бизнес и зарабатывать деньги на рейсах во вражескую страну.

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