Апрель, 04 в 17:54

В Украине идет полномасштабная война, развязанная Россией. Ни авиасообщения, ни железнодорожного или автобусного сообщения со страной-агрессором нет. Несмотря на это, из нашей страны в РФ до сих пор курсируют частные пассажирские перевозки – через страны Европы.

В сети есть немало предложений за несколько сотен долларов поехать во вражескую страну через Польшу, страны Балтии или Беларусь.

О схеме перевозчиков и насколько это легально – далее в материале.

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Украина – РФ через Польшу: как работает схема

На сайтах автобусных перевозок, например, таких, как Infobus, рейсов в РФ найти не удалось: там отмечается, что это направление временно не обслуживается.

Транзитом через Польшу: как из Украины, несмотря на войну, наладили пассажирские перевозки в РФ / 2 фотографии

Однако достаточно предложений есть в соцсетях, например в Facebook. В разных группах ежедневно появляется по несколько объявлений о возможности поездок в РФ (в частности в Москву) из Киева, большинства областных центров и других крупных городов Украины.

Автобусы и микроавтобусы регулярно, часто по несколько раз в неделю, осуществляют рейсы в направлении страны-агрессора и обратно.

Схема действует следующим образом: из Киева или другого города автобус/микроавтобус на украинских номерах едет в Варшаву. А там пассажиры пересаживаются на другое транспортное средство и направляются в РФ либо через Минск, либо через Литву и Латвию.

Поездка может длиться полтора-два дня и более.

– Выезды по вторникам и субботам. По вторникам большие автобусы, по субботам в Варшаву большие, а дальше могут быть микроавтобусы. Едем по маршруту Варшава – Минск – Москва. Сначала вы едете с украинским перевозчиком рейсом Украина – Варшава, а дальше в Польше вы пересаживаетесь на другой автобус, который едет в Москву, – сообщила представитель одного из перевозчиков, с которой общались Факты ICTV.

По другому номеру телефона сообщили, что пассажиров везут микроавтобусами Mercedes через Польшу, Литву, Латвию в РФ с пересадкой в Варшаве.

Для поездки требуется заграничный биометрический паспорт.

– Пересаживаемся в Варшаве. Подъезжают два буса друг к другу, пересели и поехали дальше. Две машины – одна на российских номерах, другая на украинских, – объяснил представитель одного из перевозчиков.

В объявлениях потенциальным пассажирам обещают: “комфортабельные автобусы до 50 мест” с кондиционером и зарядкой для телефона, скидки для детей, возможность перевозки животных, консультации по документам, “сопровождение на протяжении всего пути”, “помощь с пересадкой в Варшаве” (бесплатное поселение в отель и бесплатный обед), отсутствие пешего перехода границы (т.е. пересечение границы происходит в автобусе) и т. д.

Стоит отметить, что в объявлениях о рейсах для связи обнародованы не только украинские мобильные номера, но и белорусские и российские. Судя по информации в Facebook, некоторые лица, публикующие предложения по перевозкам, проживают в Беларуси и РФ.

Предоплату перевозчики обычно не требуют. Часто оплату с пассажиров взимают уже в Варшаве, во время пересадки на транспортное средство в РФ. В некоторых объявлениях указано, что оплачивать можно разной валютой: гривнами, долларами, евро и российскими рублями.

– Оплата в Варшаве при пересадке. То есть вы приезжаете в Варшаву на автовокзал Zachodnia, там вас встречают, пересаживают на другой автобус, и там уже оплачиваете, — сообщили Фактам ICTV по одному из номеров телефонов.

Транзитом через Польшу: как из Украины, несмотря на войну, наладили пассажирские перевозки в РФ / 7 фотографий

Помимо пассажиров, перевозчики также готовы доставлять в РФ посылки.

Бронировать места на такие рейсы нужно заранее, хотя бы за несколько дней. Часто на номер перевозчика нужно сбросить заявку с датой выезда, маршрутом, количеством мест для бронирования, указать фамилию и номер пассажира, количество багажа. Некоторые перевозчики требуют фото первой страницы загранпаспорта.

Из столицы Украины рейсы в РФ, например, отправляются от McDonald’s возле железнодорожного вокзала или от метро Житомирская. Однако водители могут звонить пассажирам перед выездом и скорректировать место отправления.

Стоит “удовольствие” поехать в РФ от $220-250 до $300 и более в зависимости от перевозчика (8,1-11 тыс. грн по курсу Национального банка Украины). Дешевле всего обойдется поездка из Львова. По одному из номеров озвучили цену рейса Киев – Москва в €350 (около 14 тыс. грн по курсу НБУ).

Насколько популярны рейсы?

Выводы по поводу популярности подобных рейсов можно сделать на основании их регулярности и частоты. Ведь не будь спроса, то не было бы и предложения.

Есть объявления, где поездки запланированы через каждые два дня, в других – дважды в неделю, или четыре раза в неделю. То есть можно говорить о по меньшей мере десятках граждан, которые в течение недели пересекают границу Украины, направляясь в страну-агрессор.

Транзитом через Польшу: как из Украины, несмотря на войну, наладили пассажирские перевозки в РФ / 3 фотографии

Под объявлениями о рейсах пользователи сети интересуются их стоимостью и условиями. Кое-кто интересуется, как можно передать посылку.

Транзитом через Польшу: как из Украины, несмотря на войну, наладили пассажирские перевозки в РФ / 4 фотографии

В ходе общения с Фактами ICTV представители перевозчиков заверили, что сложностей при пересечении границы РФ не возникает.

– Девушек спокойно пропускают. Могут задавать вопросы, но в основном адекватно пропускают. Могут спросить цель поездки, но в основном даже особо не интересуются. У мужчин могут телефоны проверить, а женщин нормально пропускают, – сообщили по одному из телефонных номеров.

Представительница другого перевозчика, Галина, публикующая объявления в сети, также заявила, что “у каждого свои нюансы”, но в целом проблем не возникает. При пересечении латвийско-российской границы нужно озвучить цель поездки.

– Пускают без проблем (в РФ. – Ред.). Впускают, никого не развернули. Мы же ездим каждый вторник и субботу, никогда никого не разворачивали, не было никаких нюансов с украинскими паспортами. Так что можете не волноваться, — сообщили еще по одному телефонному номеру.

Можно ли запретить такие рейсы

Юрист Ростислав Кравец в комментарии Фактам ICTV объяснил, что привлечь перевозчиков к ответственности за организацию рейсов в РФ во время войны практически невозможно.

Он напомнил, что подобная схема существовала после 2015 года, когда было запрещено авиасообщение с Россией.

Юрист обратил внимание, что схема перевозок во вражескую страну построена таким образом, что нет единого перевозчика, который обеспечивал бы доставку пассажиров из Украины в РФ.

– Это ведь не один перевозчик транспортирует человека. Эта схема является разорванной. То есть один перевозчик везет, например, в Литву или Польшу, а другой оттуда – в РФ. Такая же схема существовала и после 2015 года, когда было прекращено авиасообщение с РФ. Все летели в Минск и оттуда уже в Москву. Потому что прямых рейсов не было. Поэтому на самом деле здесь нарушений как со стороны перевозчиков, так и лиц, таким образом ездящих в РФ, фактически нет, — отметил Кравец.

Он уточнил, что запретов на подобные перевозки в законодательстве в данный момент нет. И юрист сомневается, что они вообще будут введены.

– В законодательстве Украины таких запретов нет, не существует, и в действительности вряд ли они когда-либо будут введены. Поэтому применять какие-то рычаги влияния как к перевозчикам, которые кого-то везут в Польшу или Литву, так и к посещающим РФ лицам, оснований нет на сегодняшний день, — рассказал Ростислав Кравец.

Юрист добавил, что применить в этом случае статью о коллаборационной деятельности (ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины) также будет крайне затруднительно. Сама статья, по словам Кравца, является “размытой и неопределенной”.

– Учитывая действующее законодательство Украины, я не думаю, что этих лиц можно будет привлечь к какой-либо ответственности. То есть здесь исключительно моральный аспект всей этой деятельности, – подытожил юрист.

Что говорят в Госпогранслужбе

В Государственной пограничной службе Украины Фактам ICTV сообщили, что пограничники оформляют пассажиров на выезд из нашей страны по украинскому закону. А дальнейший маршрут граждан – это уже не компетенция ГПСУ.

То есть, если у того или иного лица нет запрета на выезд из Украины, пограничники не имеют права его не пропустить.

– Мы оформляем подходящим образом людей. А что касается маршрутов движения – это немного не наш кейс. Они пересекают границу на выезд из Украины, а не в РФ, – отметили в ГПСУ.

В ведомстве также посоветовали обратиться в Службу безопасности Украины относительно законности перевозок в Россию.

– Если это логистика в страну-агрессора, то советую обратиться в СБУ, узнать, усматривается ли в этом нарушение, — подчеркнули в ГПСУ.

Факты ICTV обратились за комментарием к пресс-службе СБУ. На момент написания материала в спецслужбе разъяснений по этому вопросу не предоставили.

Недавно спикер СБУ во Львовской области Роксолана Яворская рассказывала на брифинге, что легального пассажирского сообщения между Украиной и РФ через европейские страны нет. Она предупредила, что такие объявления могут размещать мошенники, которые “могут билеты продать, но на самом деле такого рейса нет”. Не исключила Яворская и влияние российских спецслужб.

– Это, возможно, манипулятивные влияния как российских спецслужб, так и других граждан, которые такой противоправной деятельностью хотят нажиться на гражданах, – подчеркнула Яворская.

Почему украинцы продолжают ездить в РФ, несмотря на полномасштабную кровавую войну, ежедневные смерти военных и мирных людей, можно только догадываться. Между тем, военное положение не помешало частным перевозчикам наладить целый бизнес и зарабатывать деньги на рейсах во вражескую страну.