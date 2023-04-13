Влада Бразилії відмовляється продавати зброю Україні та наполягає на мирних переговорах.

Про це пише видання The New York Times.

Зазначається, що минулого року німецькі чиновники звернулися до уряду Бразилії з проханням передати невикористані боєприпаси, які раніше Німеччина давала країні.

Однак відповідь керівництва латиноамериканської країни була однозначною: ні, якщо вони поїдуть в Україну.

Бразилія, яка залежить від Росії в постачанні добрив і палива, також ясно дала зрозуміти, що не відправлятиме зброю, призначену для лінії фронту, і замість цього наполягає на посередництві в мирних переговорах.

– Я не хочу вступати у війну. Я хочу закінчити війну, – заявив цього року президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва.

За даними NYT, Україна зробила щонайменше два запити до Бразилії на придбання озброєнь, зокрема, бронетехніки, літаків, систем ППО, мінометів, снайперських гвинтівок, автоматичної зброї і боєприпасів. Бразилія здебільшого проігнорувала ці прохання.

Уряд латиноамериканської країни стверджує, що їхнім керівним принципом зовнішньої політики вже давно є прагнення залишатися другом для всіх.

Попри це, Бразилія довела, що готова продавати товари іншим державам, які воюють.

Згідно з торговими даними, від початку війни в Ємені 2014 року Бразилія поставила Саудівській Аравії та ОАЕ понад 21 тис. тонн зброї та боєприпасів на суму $680 млн, включно із забороненими на міжнародному рівні касетними боєприпасами.

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