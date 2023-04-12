Луганскую ОВА возглавит Артем Лысогор: что о нем известно

Во вторник, 11 апреля, Кабмин согласовал назначение на должность главы Луганской областной военной администрации Артема Владимировича Лысогора.

Что о нем известно — читайте в материале Фактов ICTV.

Артем Лысогор родился в 1983 году. В 2004 году окончил Национальную академию внутренних дел.

По данным со страницы чиновника в Facebook, Лысогор служил в полку патрульной службы полиции особого назначения Днепр-1.

С июля 2016 года Артем Лысогор временно исполнял обязанности заместителя начальника Главного управления Нацполиции в Житомирской области, а в сентябре того же года был назначен заместителем начальника ГУ Нацполиции в Житомирской области.

С октября 2021 до июня 2022 года заместитель начальника Главного управления Нацполиции Житомирской области Артем Лысогор был откомандирован на Восток Украины для выполнения обязанностей заместителя командующего Объединенными силами по задействованию сил и средств подразделений Национальной полиции.

Лысогор награжден орденом За мужество III степени. Соответствующий указ №141/2022 О награждении государственными наградами Украины от 16 марта 2022 года опубликован на сайте главы государства.

В одном из интервью Лысогор рассказывал, что полномасштабное вторжение РФ застало его в Счастье Луганской области, куда он прибыл еще 20 февраля для организации работы дополнительных подразделений, сформированных из батальонов.

Ранее спикер президента Сергей Никифоров сообщал, что новым главой Луганской ОВА может стать военный.

Фото: Артем Лысогор

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.