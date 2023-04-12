Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 12.04.2023
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
Мобилизация в Украине 2023: какие категории граждан не подлежат призыву
Правила пересечения границы для военнообязанных мужчин 2023: что нужно знать
Мобилизация студентов 2023 в Украине: кого могут призвать в армию
Україна
Бедрак Виктория, редактор ленты

Луганскую ОВА возглавит Артем Лысогор: что о нем известно

Луганскую ОВА возглавит Артем Лысогор: что о нем известно

Во вторник, 11 апреля, Кабмин согласовал назначение на должность главы Луганской областной военной администрации Артема Владимировича Лысогора.

Что о нем известно — читайте в материале Фактов ICTV.

Артем Лысогор родился в 1983 году. В 2004 году окончил Национальную академию внутренних дел.

По данным со страницы чиновника в Facebook, Лысогор служил в полку патрульной службы полиции особого назначения Днепр-1.

С июля 2016 года Артем Лысогор временно исполнял обязанности заместителя начальника Главного управления Нацполиции в Житомирской области, а в сентябре того же года был назначен заместителем начальника ГУ Нацполиции в Житомирской области.

С октября 2021 до июня 2022 года заместитель начальника Главного управления Нацполиции Житомирской области Артем Лысогор был откомандирован на Восток Украины для выполнения обязанностей заместителя командующего Объединенными силами по задействованию сил и средств подразделений Национальной полиции.

Лысогор награжден орденом За мужество III степени. Соответствующий указ №141/2022 О награждении государственными наградами Украины от 16 марта 2022 года опубликован на сайте главы государства.

В одном из интервью Лысогор рассказывал, что полномасштабное вторжение РФ застало его в Счастье Луганской области, куда он прибыл еще 20 февраля для организации работы дополнительных подразделений, сформированных из батальонов.

Ранее спикер президента Сергей Никифоров сообщал, что новым главой Луганской ОВА может стать военный.

Фото: Артем Лысогор

Война в Украине, Луганская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Мы ничего не собираемся прощать убийцам – реакция Зеленского на казнь военного
Володимир Зеленський
В условиях, максимально приближенных к боевым: как военные оттачивают мастерство
Навчання Об’єднаних сил ЗСУ
”Утечка” секретных данных Пентагона. Сербия согласилась предоставить Украине оружие — СМИ
Луганскую ОВА возглавит Артем Лысогор: что о нем известно
Танки Abrams и БМП Bradley. США планируют дополнительные поставки вооружения в Украину – Моравецкий
Моравецький
Почти 40 лет в ВСУ: что известно о будущем главе Сумщины Владимире Артюхе
Генерал-лейтенант Володимир Артюх
Видео
Если бы мы не обороняли Бахмут, то враг бы шел вглубь территории Украины — Маляр

Российские оккупационные войска превратили часть Бахмута в сирийский город Алеппо, который полностью разбомблен, однако если бы не украинские защитники, то враг продвинулся бы вглубь Украины.

Яна Брензей, Илья Нежигай
Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Луганскую ОВА возглавит Артем Лысогор: что о нем известно
Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси: реакция мира и какая угроза для Украины
Ядерна зброя
Тренируются уничтожать врага! Как выглядит подготовка нового подразделения полиции “Лють”
Луганскую ОВА возглавит Артем Лысогор: что о нем известно
Почему некоторые города без горячей воды после отмены регулируемой цены на газ
гаряча вода, комунальник, Київптеплоенерго, Відключення води Київ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь