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Бедрак Виктория, редактор ленты

Не может быть речи о диалоге. Эстония отреагировала на казнь украинского пленного

Не может быть речи о диалоге. Эстония отреагировала на казнь украинского пленного

После появления в сети видео, где российские военные казнят украинского защитника, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что разговоры о переговорах с РФ неуместны.

Об этом он написал в Twitter.

— В Twitter распространяется видео, на котором россияне обезглавливают украинского солдата… И мы до сих пор говорим о необходимости диалога и совместных соревнованиях на Олимпийских играх? О чем идет речь? Эстония стоит и будет стоять с Украиной. До победы! — говорится в сообщении.

Вчера в сети появилось видео с обезглавливанием, вероятно, украинского военного.

На видео можно увидеть, как люди в военной форме с белыми лентами (знак, который используют оккупанты для идентификации своих войск в Украине) обезглавливают живого человека, который имеет форму с украинскими знаками распознавания.

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Ганна Маляр

Источник: Урмас Рейнсалу

Фото: МИД Эстонии

Армия России, Война в Украине, Військові злочини, Естонія, Россия, Україна
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