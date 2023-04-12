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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Не може бути мови про діалог. Естонія відреагувала на страту українського полоненого

Не може бути мови про діалог. Естонія відреагувала на страту українського полоненого

Після появи в мережі відео, де російські військові страчують українського захисника, глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що розмови про переговори з РФ недоречні.

Про це він написав у Twitter.

– У Twitter поширюється відео, на якому росіяни обезголовлюють українського солдата… І ми досі говоримо про необхідність діалогу та спільні змагання на Олімпійських іграх? Про що йдеться? Естонія стоїть і буде стояти з Україною. До перемоги! – йдеться у повідомленні.

Вчора в мережі з’явилось відео з обезголовленням, ймовірно, українського військового.

На відео можна побачити, як люди у військовій формі з білими стрічками (знак, який використовують окупанти для ідентифікації своїх військ в Україні) обезголовлюють живу людину, яка має форму з українськими знаками розпізнавання.

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Ганна Маляр

Джерело: Урмас Рейнсалу

Фото: МЗС Естонії

Армія Росії, Війна в Україні, Воєнні злочини, Естонія, Росія, Україна
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