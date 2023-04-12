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Татьяна Забожко, редактор ленты

Делаем все, чтобы опознать погибшего – Маляр о казни пленного россиянами

Ганна Маляр

Министерство обороны Украины делает все возможное, чтобы опознать погибшего, которому отрезали голову российские военные, а также идентифицировать лиц, совершивших это военное преступление.

Об этом 12 апреля сообщила заместитель главы ведомства Анна Маляр.

По ее словам, тщательное изучение видео казни украинского военнопленного началось с первых минут появления этих кадров в сети.

Ночью все компетентные украинские службы изучали видео покадрово.

– Всем нам важно понимать, что идентификация человека по видео, а тем более человека в таких обстоятельствах, – чрезвычайно сложная задача.

Поэтому просим воздержаться от публичного озвучивания любых версий до официальных выводов, – призвала общественность Анна Маляр.

Заместитель министра обороны просит иметь уважение к близким погибшего и не делать никаких публичных предположений, даже если кто-то может быть абсолютно уверен в том, что его узнал.

Кроме того, Анна Маляр просит прекратить распространять видео или любые подобные видеокадры.

Теперь, отмечает заместитель главы ведомства, когда видео увидели все, его должны смотреть прокуроры и Международный суд.

– Помните, враг хочет нас запугать. Хочет сделать нас слабее. Но все, что он получит в ответ, – нашу ярость, полный разгром оккупантов, приговоры убийцам и трибунал государству-агрессору.

Российские военные преступники обязательно будут отвечать за свои преступления! – уверяет Анна Маляр.

Видео с казнью украинского военнопленного начало распространяться в сети вечером 11 апреля.

По убеждению президента Украины Владимира Зеленского, эти жуткие кадры свидетельствуют о том, что Россия пытается сделать привычку уничтожать жизни новой нормой.

Глава государства заявил, что никто не поймет, если лидеры не отреагируют на увиденное.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 413-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Анна Маляр

Фото: Анна Маляр

Война в Украине, Ганна Маляр, Міноборони України, Російська агресія, РФ
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