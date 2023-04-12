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Україна
Валентина Летяк, редактор ленты

Оккупанты готовятся к эвакуации с Запорожской АЭС — Центр нацсопротивления

ЗАЕС

Оккупанты предупредили завезенных на Запорожскую АЭС работников Росатома и местных коллаборантов о возможной принудительной эвакуации, поэтому составляют списки их родственников, чтобы быть готовыми выехать по первому сигналу.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Накануне также стало известно, что россияне, готовясь к контрнаступлению ВСУ, минируют не только береговую линию и территорию возле Запорожской АЭС, но и окружающие села и лесополосы.

Также окупанты устанавливают дополнительный забор возле Запорожской атомной электростанции, на подходах к административному зданию АЭС.

То есть захватчики фактически расширяют закрытый периметр вокруг станции, якобы готовя ее к обороне.

Запорожская АЭС находится под оккупацией российских войск с начала марта 2022 года.

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Источник: ЦНС

Фото: Энергоатом

АЕС, Война в Украине, Евакуація, Енергодар, Запорожская область, Російська агресія
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