Оккупанты готовятся к эвакуации с Запорожской АЭС — Центр нацсопротивления
Оккупанты предупредили завезенных на Запорожскую АЭС работников Росатома и местных коллаборантов о возможной принудительной эвакуации, поэтому составляют списки их родственников, чтобы быть готовыми выехать по первому сигналу.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Накануне также стало известно, что россияне, готовясь к контрнаступлению ВСУ, минируют не только береговую линию и территорию возле Запорожской АЭС, но и окружающие села и лесополосы.
Также окупанты устанавливают дополнительный забор возле Запорожской атомной электростанции, на подходах к административному зданию АЭС.
То есть захватчики фактически расширяют закрытый периметр вокруг станции, якобы готовя ее к обороне.
Запорожская АЭС находится под оккупацией российских войск с начала марта 2022 года.
Источник: ЦНС
Фото: Энергоатом