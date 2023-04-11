В Энергодаре оккупанты усилили минирование из-за предстоящего контрнаступления ВСУ — мэр
Российские оккупанты в преддверии контрнаступления ВСУ минируют не только береговую линию и территорию возле Запорожской АЭС, но и другие участки вблизи Энергодара.
Об этом заявил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
— Если к этому моменту заминирована была исключительно береговая линия и территория по периметру атомной станции, то сейчас они перешли к минированию окрестных сел, лесополос, посадок. Они боятся контрнаступления ВСУ и пытаются себя обезопасить, — отметил он.
Кроме того, мэр Энергодара добавил, что оккупанты не держат военную технику в городе. Ее перемещение фиксируют в близлежащих селах и на атомной станции.
К слову, ранее в Генштабе сообщали, что в Энергодаре Запорожской области оккупанты заставляют местных жителей получать разрешение на передвижение по территории области.
Источник: 5 канал
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