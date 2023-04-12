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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Окупанти готуються до евакуації із Запорізької АЕС – Центр нацспротиву

ЗАЕС

Окупанти попередили завезених на Запорізьку АЕС працівників Росатому та місцевих колаборантів про можливу примусову евакуацію, тому складають списки їхніх родичів, щоб бути готовими виїхати за першим сигналом.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Напередодні також стало відомо, що росіяни, готуючись до контрнаступу ЗСУ, мінують не лише берегову лінію та територію біля Запорізької АЕС, а й навколишні села та лісосмуги.

Також окупанти встановлюють додатковий паркан біля Запорізької атомної електростанції, на підходах до адміністративної будівлі АЕС.

Тобто загарбники фактично розширюють закритий периметр навколо станції, нібито готуючи її до оборони.

Запорізька АЕС перебуває під окупацією російських військ з початку березня 2022 року.

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Джерело: ЦНС

Фото: Енергоатом

АЕС, Війна в Україні, Евакуація, Енергодар, Запорізька область, Російська агресія
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