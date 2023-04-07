Вывезли в неизвестном направлении. Оккупанты похитили еще четырех работников ЗАЭС
Накануне вечером оккупанты похитили еще четырех работников Запорожской атомной электростанции.
Об этом сообщают в государственной компании Энергоатом.
– Вечером 6 апреля оккупанты в масках ворвались в одно из помещений временно оккупированной Запорожской АЭС и забрали четырех работников службы физической защиты станции.
Атомщиков вывезли в неизвестном направлении, и сейчас место их пребывания остается неизвестным, — говорится в сообщении.
В компании отмечают, что эти сотрудники ранее подписали контракты с созданной Россией компанией “Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС.”
Среди задержанных, в частности, был и заместитель начальника службы Марк Волков, который всячески способствовал незаконной деятельности захватчиков.
Напомним, Запорожскую АЭС российские войска захватили в начале марта 2022 года. Российские войска неоднократно устраивали провокации, обстреливая территорию станции.
Ранее мы рассказывали, что Европейский Союз и Соединенные Штаты призвали Россию оставить ЗАЭС и договорились противостоять попыткам обойти санкции.