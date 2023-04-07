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Факты / Происшествия

Вывезли в неизвестном направлении. Оккупанты похитили еще четырех работников ЗАЭС

Анастасия Кожушко, редактор ленты
ЗАЕС в Енергодарі
Фото: Getty Images

Накануне вечером оккупанты похитили еще четырех работников Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщают в государственной компании Энергоатом.

– Вечером 6 апреля оккупанты в масках ворвались в одно из помещений временно оккупированной Запорожской АЭС и забрали четырех работников службы физической защиты станции.

Атомщиков вывезли в неизвестном направлении, и сейчас место их пребывания остается неизвестным, — говорится в сообщении.

В компании отмечают, что эти сотрудники ранее подписали контракты с созданной Россией компанией “Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС.”

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Среди задержанных, в частности, был и заместитель начальника службы Марк Волков, который всячески способствовал незаконной деятельности захватчиков.

Напомним, Запорожскую АЭС российские войска захватили в начале марта 2022 года. Российские войска неоднократно устраивали провокации, обстреливая территорию станции.

Ранее мы рассказывали, что Европейский Союз и Соединенные Штаты призвали Россию оставить ЗАЭС и договорились противостоять попыткам обойти санкции.

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