Президент Владимир Зеленский учредил новый праздник в Украине к годовщине уничтожения флагмана Черноморского флота РФ – ракетного крейсера Москва. Теперь украинцы каждый год 13 апреля будут отмечать День работника оборонно-промышленного комплекса.

Об этом глава государства объявил на встрече с представителями ОПК.

Президент напомнил, что в этот день год тому назад крылатые противокорабельные ракеты Нептун украинского производства поразили и потопили крейсер Москва. Зеленский отметил, что сегодня выдающийся день, когда украинцы вспоминают это историческое событие.

– 13 апреля 2022 года украинская ракета Нептун помогла навести порядок в украинской акватории Черного моря. Благодаря нашему Нептуну вражеский флагман отправился именно туда, где ему и место, как и всем другим российским военным кораблям, пришедшим с войной к нам… Именно поэтому 13 апреля с сегодняшнего дня будет ежегодно отмечаться как профессиональный день всех работников и работниц оборонно-промышленного комплекса Украины, – подчеркнул Зеленский.

Президент уточнил, что это было первое применение ракет Нептун в боевых условиях, и оно стало историческим.

По его словам, то, что Украина выстояла, может бороться и освобождать свои территории, во многом основывается на умениях и стратегическом мышлении работников оборонно-промышленного комплекса.

Зеленский добавил, что Украина должна развивать и наращивать производство собственного вооружения, в частности, ракет, снарядов, военной техники, двигателей. По его словам, уже начато производство артиллерии, пушек, снарядов, развиваются новые технологии в сфере изготовления БПЛА и морских дронов.

Зеленский заверил, что оборонно-промышленный комплекс станет одной из ключевых отраслей экономики Украины, будут расти объемы государственного заказа. Амбициозной целью президент назвал экспорт украинского вооружения после победы в войне.

Президент также вручил государственные награды представителям ОПК.

Указ об учреждении нового праздника уже появился на сайте Офиса президента под № 214. Согласно документу, День работника оборонно-промышленного комплекса будут отмечать ежегодно 13 апреля.

Праздник учрежден с учетом “важного значения оборонно-промышленного комплекса для обеспечения нацбезопасности и защиты государственного суверенитета Украины, значительного вклада работников ОПК в укрепление обороноспособности государства”.

Как известно, 13 апреля 2022 года украинские военные поразили российский ракетный крейсер Москва двумя ракетами Нептун. 14 апреля было подтверждено, что флагман флота РФ затонул.

Источник : Офис президента

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