В дату уничтожения крейсера Москва: Зеленский учредил новый праздник
Президент Владимир Зеленский учредил новый праздник в Украине к годовщине уничтожения флагмана Черноморского флота РФ – ракетного крейсера Москва. Теперь украинцы каждый год 13 апреля будут отмечать День работника оборонно-промышленного комплекса.
Об этом глава государства объявил на встрече с представителями ОПК.
Президент напомнил, что в этот день год тому назад крылатые противокорабельные ракеты Нептун украинского производства поразили и потопили крейсер Москва. Зеленский отметил, что сегодня выдающийся день, когда украинцы вспоминают это историческое событие.
– 13 апреля 2022 года украинская ракета Нептун помогла навести порядок в украинской акватории Черного моря. Благодаря нашему Нептуну вражеский флагман отправился именно туда, где ему и место, как и всем другим российским военным кораблям, пришедшим с войной к нам…
Именно поэтому 13 апреля с сегодняшнего дня будет ежегодно отмечаться как профессиональный день всех работников и работниц оборонно-промышленного комплекса Украины, – подчеркнул Зеленский.
Президент уточнил, что это было первое применение ракет Нептун в боевых условиях, и оно стало историческим.
По его словам, то, что Украина выстояла, может бороться и освобождать свои территории, во многом основывается на умениях и стратегическом мышлении работников оборонно-промышленного комплекса.
Зеленский добавил, что Украина должна развивать и наращивать производство собственного вооружения, в частности, ракет, снарядов, военной техники, двигателей. По его словам, уже начато производство артиллерии, пушек, снарядов, развиваются новые технологии в сфере изготовления БПЛА и морских дронов.
Зеленский заверил, что оборонно-промышленный комплекс станет одной из ключевых отраслей экономики Украины, будут расти объемы государственного заказа. Амбициозной целью президент назвал экспорт украинского вооружения после победы в войне.
Президент также вручил государственные награды представителям ОПК.
Указ об учреждении нового праздника уже появился на сайте Офиса президента под № 214. Согласно документу, День работника оборонно-промышленного комплекса будут отмечать ежегодно 13 апреля.
Праздник учрежден с учетом “важного значения оборонно-промышленного комплекса для обеспечения нацбезопасности и защиты государственного суверенитета Украины, значительного вклада работников ОПК в укрепление обороноспособности государства”.
Как известно, 13 апреля 2022 года украинские военные поразили российский ракетный крейсер Москва двумя ракетами Нептун. 14 апреля было подтверждено, что флагман флота РФ затонул.
Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.Маргарита Верещагина