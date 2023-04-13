Президент Володимир Зеленський започаткував нове свято в Україні до річниці знищення флагмана Чорноморського флоту РФ – ракетного крейсера Москва. Тепер українці щороку 13 квітня відзначатимуть День працівника оборонно-промислового комплексу.

Про це глава держави оголосив на зустрічі з представниками ОПК.

Президент нагадав, що саме цього дня рік тому крилаті протикорабельні ракети Нептун українського виробництва вразили та потопили крейсер Москва. Зеленський зазначив, що сьогодні визначний день, коли українці згадують цю історичну подію.

– 13 квітня 2022 року українська ракета Нептун допомогла навести лад в українській акваторії Чорного моря. Завдяки нашому Нептуну ворожий флагман відправився саме туди, де йому й місце, як і всім іншим російським військовим кораблям, які прийшли з війною до нас… Саме тому 13 квітня відсьогодні буде щороку відзначатися як професійний день усіх працівників і працівниць оборонно-промислового комплексу України, – наголосив Зеленський.

Президент уточнив, що то було перше застосування ракет Нептун у бойових умовах, і воно стало історичним.

За його словами, те, що Україна вистояла, може боротися та звільняти свої території, багато в чому базується на вміннях і стратегічному мисленні працівників оборонно-промислового комплексу.

Зеленський додав, що Україна повинна розвивати й нарощувати виробництво власного озброєння, зокрема ракет, снарядів, військової техніки, двигунів. За його словами, вже розпочалося виробництво артилерії, гармат, снарядів, розвиваються нові технології в сфері виготовлення БПЛА та морських дронів.

Зеленський запевнив, що оборонно-промисловий комплекс стане однією з ключових галузей економіки України, зростатимуть обсяги державного замовлення. Амбітною метою президент назвав експорт українського озброєння після перемоги у війні.

Президент також вручив державні нагороди представникам ОПК.

Указ про започаткування нового свята вже з’явився на сайті Офісу президента під № 214. Згідно з документом, День працівника оборонно-промислового комплексу відзначатимуть щороку 13 квітня.

Свято започатковане з огляду на “важливе значення оборонно-промислового комплексу для забезпечення нацбезпеки та захисту державного суверенітету України, значний внесок працівників ОПК у зміцнення обороноздатності держави”.

Як відомо, 13 квітня 2022 року українські військові вразили російський ракетний крейсер Москва двома ракетами Нептун. 14 квітня було підтверджено, що флагман флоту РФ затонув.

Джерело : Офіс президента

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