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Україна
Татьяна Забожко, редактор ленты

ВСУ уничтожили средство ПВО и семь артсистем оккупантов: потери РФ на 13 апреля

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники за сутки уничтожили более полутысячи оккупантов и более трех десятков единиц вражеской техники.

Вооруженные силы Украины накануне ликвидировали 540 российских захватчиков.

В общей сложности на 414-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли уже ориентировочно 180 590.

Кроме того, украинские военные сожгли 10 вражеских боевых бронированных машин, семь единиц автомобильной техники и автоцистерн, одну единицу специальной техники, семь артсистем, одно средство противовоздушной обороны.

Также ВСУ приземлили пять беспилотников оперативно-тактического уровня.

Потери РФ на 13 апреля 2023

  • личного состава – около 180 590 (+540),
  • танков ‒ 3 646,
  • боевых бронированных машин ‒ 7 053 (+10),
  • артиллерийских систем – 2 777 (+7),
  • реактивных систем залпового огня – 535,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 283 (+1),
  • самолетов – 307,
  • вертолетов – 293,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 339 (+5),
  • крылатых ракет ‒ 911,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 637 (+7),
  • специальной техники – 320 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 414-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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