ВСУ уничтожили средство ПВО и семь артсистем оккупантов: потери РФ на 13 апреля
Украинские защитники за сутки уничтожили более полутысячи оккупантов и более трех десятков единиц вражеской техники.
Вооруженные силы Украины накануне ликвидировали 540 российских захватчиков.
В общей сложности на 414-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли уже ориентировочно 180 590.
Кроме того, украинские военные сожгли 10 вражеских боевых бронированных машин, семь единиц автомобильной техники и автоцистерн, одну единицу специальной техники, семь артсистем, одно средство противовоздушной обороны.
Также ВСУ приземлили пять беспилотников оперативно-тактического уровня.
Потери РФ на 13 апреля 2023
- личного состава – около 180 590 (+540),
- танков ‒ 3 646,
- боевых бронированных машин ‒ 7 053 (+10),
- артиллерийских систем – 2 777 (+7),
- реактивных систем залпового огня – 535,
- средств противовоздушной обороны ‒ 283 (+1),
- самолетов – 307,
- вертолетов – 293,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 339 (+5),
- крылатых ракет ‒ 911,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 637 (+7),
- специальной техники – 320 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 414-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.