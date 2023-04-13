ЗСУ знищили засіб ППО та сім артсистем окупантів: втрати РФ на 13 квітня

Українські захисники за добу знищили понад пів тисячі окупантів та ще понад три десятки одиниць ворожої техніки.

Збройні сили України напередодні ліквідували 540 російських загарбників.

Загалом на 414-ту добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули вже орієнтовно 180 590.

Крім того, українські військові спалили 10 ворожих бойових броньованих машин, сім одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, одну одиницю спеціальної техніки, сім артсистем, один засіб протиповітряної оборони.

Також ЗСУ приземлили п’ять безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Втрати РФ на 13 квітня 2023

особового складу ‒ близько 180 590 (+540),

танків ‒ 3 646,

бойових броньованих машин ‒ 7 053 (+10),

артилерійських систем – 2 777 (+7),

реактивних систем залпового вогню – 535,

засобів протиповітряної оборони ‒ 283 (+1),

літаків – 307,

гелікоптерів – 293,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 339 (+5),

крилатих ракет ‒ 911,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 637 (+7),

спеціальної техніки ‒ 320 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 414-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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