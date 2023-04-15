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Україна
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Почему Пригожин вдруг заговорил о поражении РФ и предстоящем контрнаступлении ВСУ: объяснение ISW

Почему Пригожин вдруг заговорил о поражении РФ и предстоящем контрнаступлении ВСУ: объяснение ISW
Фото: Getty Images

Владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин недавно просил у президента РФ Владимира Путина, чтобы тот закончил войну в Украине. Вероятно, такие заявления звучали на фоне огромных потерь своих боевиков, однако Пригожин нашел другое несуразное объяснение.

Об этом пишут в Институте изучения войны.

– Пригожин ставит информационные условия для использования провала российской армии в случае успеха запланированного украинского контрнаступления. 14 апреля Пригожин опубликовал эссе, в котором утверждал, что предстоящее контрнаступление Украины скорее удастся, чем провалится, — говорится в сообщении.

Американские аналитики проанализировали заявление Пригожина. Собственно, он говорит, что эгоистическое российское “глубинное государство” сейчас находится в кризисе из-за неспособности российских военных быстро одержать победу.

По мнению ISW, аргумент Пригожина о том, что Кремль должен противостоять соблазну договориться, не совместим с идеей того, что Кремлю необходимо дать возможность сохранить лицо, чтобы РФ не совершила массовую ядерную эскалацию.

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Поэтому он настаивает на том, чтобы российские военные не прекращали боевые действия, несмотря на огромное количество потерь. Пригожин добавляет, что ослабление войны позволит “трансформированному украинскому государству политически противостоять Кремлю”.

— Примечательно, что Пригожин – один из самых экстремистских лидеров мнений провоенной фракции России – считает, что Россия может потерпеть поражение в Украине и что такое поражение в краткосрочной перспективе на самом деле принесет ей пользу, – говорится в отчете.

Комментарии Пригожина подчеркивают приоритет провоенного сообщества об активизации длительной борьбы с Западом.

Война в Украине, Владимир Путин, ЧВК Вагнера
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