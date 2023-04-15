Владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин недавно просил у президента РФ Владимира Путина, чтобы тот закончил войну в Украине. Вероятно, такие заявления звучали на фоне огромных потерь своих боевиков, однако Пригожин нашел другое несуразное объяснение.

Об этом пишут в Институте изучения войны.

– Пригожин ставит информационные условия для использования провала российской армии в случае успеха запланированного украинского контрнаступления. 14 апреля Пригожин опубликовал эссе, в котором утверждал, что предстоящее контрнаступление Украины скорее удастся, чем провалится, — говорится в сообщении.

Американские аналитики проанализировали заявление Пригожина. Собственно, он говорит, что эгоистическое российское “глубинное государство” сейчас находится в кризисе из-за неспособности российских военных быстро одержать победу.

По мнению ISW, аргумент Пригожина о том, что Кремль должен противостоять соблазну договориться, не совместим с идеей того, что Кремлю необходимо дать возможность сохранить лицо, чтобы РФ не совершила массовую ядерную эскалацию.

Поэтому он настаивает на том, чтобы российские военные не прекращали боевые действия, несмотря на огромное количество потерь. Пригожин добавляет, что ослабление войны позволит “трансформированному украинскому государству политически противостоять Кремлю”.

— Примечательно, что Пригожин – один из самых экстремистских лидеров мнений провоенной фракции России – считает, что Россия может потерпеть поражение в Украине и что такое поражение в краткосрочной перспективе на самом деле принесет ей пользу, – говорится в отчете.

Комментарии Пригожина подчеркивают приоритет провоенного сообщества об активизации длительной борьбы с Западом.

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