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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Чому Пригожин раптом заговорив про поразку РФ та майбутній контрнаступ ЗСУ: пояснення ISW

Чому Пригожин раптом заговорив про поразку РФ та майбутній контрнаступ ЗСУ: пояснення ISW
Фото: Getty Images

Власник ПВК Вагнера Євген Пригожин нещодавно просив у президент РФ Володимира Путіна, щоб той закінчив війну в Україні. Ймовірно, такі заяви лунали на фоні величезних втрат своїх бойовиків, проте Пригожин знайшов інше недолуге пояснення.

Про це пишуть в Інституті вивчення війни.

– Пригожин ставить інформаційні умови для використання провалу російської армії в разі успіху запланованого українського контрнаступу. 14 квітня Пригожин опублікував есе, в якому стверджував, що майбутній контрнаступ України швидше вдасться, ніж провалиться, – йдеться у повідомленні.

Американські аналітики проаналізували заяву Пригожина. Власне, він каже, що егоїстична російська “глибинна держава” зараз перебуває в кризі через нездатність російських військових швидко здобути перемогу.

На думку ISW, аргумент Пригожина про те, що Кремль повинен протистояти спокусі домовитися  не сумісний з ідеєю того, що Кремлю необхідно дати можливість зберегти обличчя, щоб РФ не вчинила масову ядерну ескалацію.

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Тому він наполягає, аби російські військові не припиняли бойові дії, попри величезну кількість втрат. Пригожин додає, що послаблення війни дасть змогу “трансформованій українській державі політично протистояти Кремлю”.

– Примітно, що Пригожин – один із найбільш екстремістських лідерів думок провоєнної фракції Росії – вважає, що Росія може зазнати поразки в Україні та що така поразка в короткостроковій перспективі насправді принесе їй користь, – йдеться у звіті.

Коментарі Пригожина підкреслюють пріоритет провоєнної спільноти про активізацію тривалої боротьби із Заходом.

Війна в Україні, Володимир Путін, ПВК Вагнера
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