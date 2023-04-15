Власник ПВК Вагнера Євген Пригожин нещодавно просив у президент РФ Володимира Путіна, щоб той закінчив війну в Україні. Ймовірно, такі заяви лунали на фоні величезних втрат своїх бойовиків, проте Пригожин знайшов інше недолуге пояснення.

Про це пишуть в Інституті вивчення війни.

– Пригожин ставить інформаційні умови для використання провалу російської армії в разі успіху запланованого українського контрнаступу. 14 квітня Пригожин опублікував есе, в якому стверджував, що майбутній контрнаступ України швидше вдасться, ніж провалиться, – йдеться у повідомленні.

Американські аналітики проаналізували заяву Пригожина. Власне, він каже, що егоїстична російська “глибинна держава” зараз перебуває в кризі через нездатність російських військових швидко здобути перемогу.

На думку ISW, аргумент Пригожина про те, що Кремль повинен протистояти спокусі домовитися не сумісний з ідеєю того, що Кремлю необхідно дати можливість зберегти обличчя, щоб РФ не вчинила масову ядерну ескалацію.

Тому він наполягає, аби російські військові не припиняли бойові дії, попри величезну кількість втрат. Пригожин додає, що послаблення війни дасть змогу “трансформованій українській державі політично протистояти Кремлю”.

– Примітно, що Пригожин – один із найбільш екстремістських лідерів думок провоєнної фракції Росії – вважає, що Росія може зазнати поразки в Україні та що така поразка в короткостроковій перспективі насправді принесе їй користь, – йдеться у звіті.

Коментарі Пригожина підкреслюють пріоритет провоєнної спільноти про активізацію тривалої боротьби із Заходом.

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