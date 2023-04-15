Война в Украине

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Коста-Рика присоединяется к созданию спецтрибунала РФ — Кулеба
Коста-Рика стала 34-й страной, которая примет участие в создании спецтрибунала против России.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
— Во время нашего сегодняшнего телефонного разговора Министр иностранных дел Арнольдо Тиноко проинформировал меня, что Коста-Рика решила присоединиться к Ключевой группе по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, таким образом, общее количество государств достигло 34, — написал он.
Министр добавил, что во время разговора стороны также обсудили пути дальнейшего усиления двустороннего сотрудничества.
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко