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Илья Нежигай, редактор ленты

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15 апреля, 0:32

Коста-Рика присоединяется к созданию спецтрибунала РФ — Кулеба

Коста-Рика стала 34-й страной, которая примет участие в создании спецтрибунала против России.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Во время нашего сегодняшнего телефонного разговора Министр иностранных дел Арнольдо Тиноко проинформировал меня, что Коста-Рика решила присоединиться к Ключевой группе по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, таким образом, общее количество государств достигло 34, — написал он.

Министр добавил, что во время разговора стороны также обсудили пути дальнейшего усиления двустороннего сотрудничества.

Война в Украине
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Депортация детей из Херсонской области — зачем оккупанты похищают украинских сирот

Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.

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