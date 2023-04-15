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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

На Херсонщині окупанти з дронів атакували авто поліції: є поранені

поліція
Фото: Нацполіція

14 квітня російські військові за допомогою безпілотників атакували працівників поліції у Херсонській області.

Про це у сьогоднішньому зведенні повідомляє поліція Херсонської області.

Зазначається, що у Херсоні у мікрорайоні Корабел службовий автомобіль поліції потрапив під атаку дронів. Внаслідок інциденту двоє поліцейських отримали поранення, а автомобіль зазнав механічних пошкоджень.

Крім того, під обстрілом БПЛА опинилися два службових автомобілі поліцейських у Бериславі. Через скидання модифікованих боєприпасів поранено одного працівника поліції, автомобілі отримали механічні пошкодження.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 416-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Нацполіція
Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Російська агресія, Херсонська область
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Депортація дітей з Херсонщини — навіщо окупанти викрадають українських сиріт

Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

Ольга Чайко
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