На Херсонщині окупанти з дронів атакували авто поліції: є поранені

14 квітня російські військові за допомогою безпілотників атакували працівників поліції у Херсонській області.

Про це у сьогоднішньому зведенні повідомляє поліція Херсонської області.

Зазначається, що у Херсоні у мікрорайоні Корабел службовий автомобіль поліції потрапив під атаку дронів. Внаслідок інциденту двоє поліцейських отримали поранення, а автомобіль зазнав механічних пошкоджень.

Крім того, під обстрілом БПЛА опинилися два службових автомобілі поліцейських у Бериславі. Через скидання модифікованих боєприпасів поранено одного працівника поліції, автомобілі отримали механічні пошкодження.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 416-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Нацполіція

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.