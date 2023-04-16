Нагрудные камеры патрульных зафиксировали первые минуты обстрела россиянами спального района Славянска, который произошел 14 апреля.

Видео очередного акта российского террора опубликовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на своей странице в Facebook.

— Оказавшись в эпицентре трагедии, патрульные бросились на помощь пострадавшим, — написал он.

Сейчас известно об 11 погибших, среди них — двухлетний ребенок. Еще 23 человека получили ранения.

— Светлая память погибшим и искренние соболезнования родным. Скорейшего выздоровления травмированным. Страна-террорист непременно будет отвечать за все свои преступления против нашего народа, — добавил правоохранитель.

Напомним, вчера, 14 апреля, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по спальному району Славянска. В МВД сообщали, что враг выпустил по Славянску по меньшей мере семь ракет.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении за 15 апреля сообщил, что под завалами, над которыми до сих пор работают чрезвычайники, могут быть и другие тела погибших от российского удара.

Фото: Андрій Єрмак

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