Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
6 660 грн одним платежом: как украинцам зарегистрироваться на денежную помощь от организации ACTED
Я никому не пожелаю так прощаться со своим любимым человеком. Невеста Да Винчи рассказала, как пыталась его спасти
Зеленский и Дуда в Варшаве передали послание Кремлю: никогда больше вам не удастся нас поссорить
Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти
Была на 17-й неделе беременности: мужчина столкнул свою жену со скалы
Україна
Илья Нежигай, редактор ленты

Обстрел Россией Славянска: полиция показала первые минуты удара

Обстрел Россией Славянска: полиция показала первые минуты удара

Нагрудные камеры патрульных зафиксировали первые минуты обстрела россиянами спального района Славянска, который произошел 14 апреля.

Видео очередного акта российского террора опубликовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на своей странице в Facebook.

— Оказавшись в эпицентре трагедии, патрульные бросились на помощь пострадавшим, — написал он.

Сейчас известно об 11 погибших, среди них — двухлетний ребенок. Еще 23 человека получили ранения.

— Светлая память погибшим и искренние соболезнования родным. Скорейшего выздоровления травмированным. Страна-террорист непременно будет отвечать за все свои преступления против нашего народа, — добавил правоохранитель.

Напомним, вчера, 14 апреля, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по спальному району Славянска. В МВД сообщали, что враг выпустил по Славянску по меньшей мере семь ракет.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении за 15 апреля сообщил, что под завалами, над которыми до сих пор работают чрезвычайники, могут быть и другие тела погибших от российского удара.

Фото: Андрій Єрмак

Война в Украине, Полиция, Російська агресія, Слов'янськ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В одном из районов Киева прогремел взрыв: пострадали два человека
поліція
Пасха и обстрел Россией городов Украины: 417-й день войны (онлайн)
Обстрел Россией Славянска: полиция показала первые минуты удара
Оторвало два пальца: на Херсонщине парень выстрелил из найденного гранатомета
Гранатомет
Зеленский об ударе РФ по Славянску: под завалами могут быть еще погибшие
Обстрел Россией Славянска: полиция показала первые минуты удара
Жертвами обстрела Славянска стали уже 11 человек, ранены еще 23 людей
Обстрел Россией Славянска: полиция показала первые минуты удара
Видео
Депортация детей из Херсонской области — зачем оккупанты похищают украинских сирот

Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.

Ольга Чайко
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:30 (15.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (15.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:30 (15.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (15.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь