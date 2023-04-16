Нагрудні камери патрульних зафіксували перші хвилини обстрілу росіянами спального району Слов’янська, який стався 14 квітня.

Відео чергового акту російського терору опублікував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці у Facebook.

– Опинившись в епіцентрі трагедії, патрульні кинулися на допомогу постраждалим, – написав він.

Наразі відомо про 11 загиблих, серед них — дворічна дитина. Ще 23 людини отримали поранення.

– Світла пам’ять загиблим та щирі співчуття рідним. Найшвидшого одужання травмованим. Країна-терорист неодмінно відповідатиме за всі свої злочини проти нашого народу, – додав правоохоронець.

Нагадаємо, вчора, 14 квітня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по спальному району Слов’янська. У МВС повідомляли, що ворог випустив по Словʼянську щонайменше сім ракет.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні за 15 квітня повідомив, що під завалами, над якими досі працюють надзвичайники, можуть бути й інші тіла загиблих від російського удару.

Фото: Андрій Єрмак

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