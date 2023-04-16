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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Обстріл Росією Слов’янська: поліція показала перші хвилини удару

Обстріл Росією Слов’янська: поліція показала перші хвилини удару

Нагрудні камери патрульних зафіксували перші хвилини обстрілу росіянами спального району Слов’янська, який стався 14 квітня.

Відео чергового акту російського терору опублікував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці у Facebook.

– Опинившись в епіцентрі трагедії, патрульні кинулися на допомогу постраждалим, – написав він.

Наразі відомо про 11 загиблих, серед них — дворічна дитина. Ще 23 людини отримали поранення.

– Світла пам’ять загиблим та щирі співчуття рідним. Найшвидшого одужання травмованим. Країна-терорист неодмінно відповідатиме за всі свої злочини проти нашого народу, – додав правоохоронець.

Нагадаємо, вчора, 14 квітня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по спальному району Слов’янська. У МВС повідомляли, що ворог випустив по Словʼянську щонайменше сім ракет.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні за 15 квітня повідомив, що під завалами, над якими досі працюють надзвичайники, можуть бути й інші тіла загиблих від російського удару.

Фото: Андрій Єрмак

Війна в Україні, Поліція, Російська агресія, Слов'янськ
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Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

Ольга Чайко
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