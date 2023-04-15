Украина получит еще более $5 млрд от Франции, Германии и Британии — Шмыгаль
Франция, Германия и Великобритания предоставят Украине помощь на сумму более $5 млрд.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам встречи Spring Meetings в Вашингтоне.
— По результатам переговоров с министрами финансов стран Большой Семерки в рамках Spring Meetings получили заверения в дополнительной поддержке Украины на сумму более $5 млрд. В частности, договорились о дополнительных пакетах поддержки с Францией, Германией и Великобританией, — сказал он на брифинге.
Глава украинского правительства добавил, что Швейцария также планирует предоставить Украине помощь в размере 1,8 млрд франков (около $2 мрлд, — Ред.) в течение следующих шести лет.
В то же время Дания создаст спецфонд, через который будет предоставлен Украине €1 млрд.
— Дополнительную поддержку Украине предоставят Испания, Ирландия, Япония, Литва, Латвия, Исландия, Нидерланды. Все это поможет победить и обеспечить устойчивость нашей экономики, — сообщил премьер.
Ранее премьер Денис Шмыгаль сообщал, что в рамках визита в США, он подписал соглашение со Всемирным банком, который предоставит Украине грант на $200 млн. Указанные средства планируется распределить на восстановление энергетической инфраструктуры Украины.
Фото: Денис Шмигаль
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