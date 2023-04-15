Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
6 660 грн одним платежем: як українцям зареєструватися на грошову допомогу від організації ACTED
Я нікому не побажаю так прощатися зі своєю коханою людиною. Наречена Да Вінчі розповіла, як намагалася його врятувати
Зеленський та Дуда у Варшаві передали послання Кремлю: ніколи більше вам не вдасться нас посварити
Курс долара відпустять: що відомо та коли це може статися
Температура перевищить норму: синоптики дали прогноз погоди на квітень
Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Україна отримає ще понад $5 млрд від Франції, Німеччини та Британії – Шмигаль

Україна отримає ще понад $5 млрд від Франції, Німеччини та Британії – Шмигаль

Франція, Німеччина та Велика Британія нададуть Україні допомогу на суму понад $5 млрд.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками зустрічі Spring Meetings у Вашингтоні.

– За результатами переговорів із міністрами фінансів країн Великої Сімки в рамках Spring Meetings отримали запевнення в додатковій підтримці України на суму понад $5 млрд. Зокрема, домовилися про додаткові пакети підтримки з Францією, Німеччиною та Великою Британією, – сказав він на брифінгу.

Очільник українського уряду додав, що Швейцарія також планує надати Україні допомогу у розмірі 1,8 млрд франків (близько $2 мрлд, – Ред.) протягом наступних шести років.
Водночас Данія утворить спецфонд, через який буде надано Україні €1 млрд.

– Додаткову підтримку Україні нададуть Іспанія, Ірландія, Японія, Литва, Латвія, Ісландія, Нідерланди. Все це допоможе перемогти та забезпечити стійкість нашої економіки, – повідомив прем’єр.

Раніше прем’єр Денис Шмигаль повідомляв, що в рамках візиту в США, він підписав угоду зі Світовим банком, який надасть Україні грант на $200 млн. Зазначені кошти планується розподілити на відновлення енергетичної інфраструктури України.

Читайте також
У 2023 році на проєкти швидкої відбудови України потрібно $14 млрд – Шмигаль
Україна отримає ще понад $5 млрд від Франції, Німеччини та Британії – Шмигаль

Фото: Денис Шмигаль

Іспанія, Італія, Війна в Україні, Велика Британія, Данія, Денис Шмигаль, Німеччина, Франція, Швейцарія, Японія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Будь ласка, продовжуйте: спецслужба Польщі висміяли Медведєва після його чергових погроз
Україна отримає ще понад $5 млрд від Франції, Німеччини та Британії – Шмигаль
Обстріл Слов’янська і Leopard 2 від Канади: 416-й день війни (онлайн)
Україна отримає ще понад $5 млрд від Франції, Німеччини та Британії – Шмигаль
Герасимов і Патрушев хотіли “саботувати” вторгнення РФ для завершення війни – ЗМІ
Володимир Путін
Вогнева підготовка забере тижні: чи вистачає Україні техніки та боєприпасів для початку контрнаступу
Україна отримає ще понад $5 млрд від Франції, Німеччини та Британії – Шмигаль
France24 зробило репортаж із табору окупантів – реакція МЗС України
Україна отримає ще понад $5 млрд від Франції, Німеччини та Британії – Шмигаль
Відео
Депортація дітей з Херсонщини — навіщо окупанти викрадають українських сиріт

Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

Ольга Чайко
Скандальні історії з образами військових — що ховається за зневагою до ЗСУ
Україна отримає ще понад $5 млрд від Франції, Німеччини та Британії – Шмигаль
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (13.04.2023)
Україна отримає ще понад $5 млрд від Франції, Німеччини та Британії – Шмигаль
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (13.04.2023)
Україна отримає ще понад $5 млрд від Франції, Німеччини та Британії – Шмигаль
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (13.04.2023)
Україна отримає ще понад $5 млрд від Франції, Німеччини та Британії – Шмигаль
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь