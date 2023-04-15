Україна отримає ще понад $5 млрд від Франції, Німеччини та Британії – Шмигаль
Франція, Німеччина та Велика Британія нададуть Україні допомогу на суму понад $5 млрд.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками зустрічі Spring Meetings у Вашингтоні.
– За результатами переговорів із міністрами фінансів країн Великої Сімки в рамках Spring Meetings отримали запевнення в додатковій підтримці України на суму понад $5 млрд. Зокрема, домовилися про додаткові пакети підтримки з Францією, Німеччиною та Великою Британією, – сказав він на брифінгу.
Очільник українського уряду додав, що Швейцарія також планує надати Україні допомогу у розмірі 1,8 млрд франків (близько $2 мрлд, – Ред.) протягом наступних шести років.
Водночас Данія утворить спецфонд, через який буде надано Україні €1 млрд.
– Додаткову підтримку Україні нададуть Іспанія, Ірландія, Японія, Литва, Латвія, Ісландія, Нідерланди. Все це допоможе перемогти та забезпечити стійкість нашої економіки, – повідомив прем’єр.
Раніше прем’єр Денис Шмигаль повідомляв, що в рамках візиту в США, він підписав угоду зі Світовим банком, який надасть Україні грант на $200 млн. Зазначені кошти планується розподілити на відновлення енергетичної інфраструктури України.
Фото: Денис Шмигаль
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко