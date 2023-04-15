Франція, Німеччина та Велика Британія нададуть Україні допомогу на суму понад $5 млрд.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками зустрічі Spring Meetings у Вашингтоні.

– За результатами переговорів із міністрами фінансів країн Великої Сімки в рамках Spring Meetings отримали запевнення в додатковій підтримці України на суму понад $5 млрд. Зокрема, домовилися про додаткові пакети підтримки з Францією, Німеччиною та Великою Британією, – сказав він на брифінгу.

Очільник українського уряду додав, що Швейцарія також планує надати Україні допомогу у розмірі 1,8 млрд франків (близько $2 мрлд, – Ред.) протягом наступних шести років.

Водночас Данія утворить спецфонд, через який буде надано Україні €1 млрд.

– Додаткову підтримку Україні нададуть Іспанія, Ірландія, Японія, Литва, Латвія, Ісландія, Нідерланди. Все це допоможе перемогти та забезпечити стійкість нашої економіки, – повідомив прем’єр.

Раніше прем’єр Денис Шмигаль повідомляв, що в рамках візиту в США, він підписав угоду зі Світовим банком, який надасть Україні грант на $200 млн. Зазначені кошти планується розподілити на відновлення енергетичної інфраструктури України.

Фото: Денис Шмигаль

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