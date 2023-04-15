В оккупированном Мариуполе прогремело два мощных взрыва
В Мариуполе с самого утра были слышны два мощных взрыва.
Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.
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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 416-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко