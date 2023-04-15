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Марта Бондаренко, редактор ленты

В оккупированном Мариуполе прогремело два мощных взрыва

вибух
Фото: Pixabay

В Мариуполе с самого утра были слышны два мощных взрыва.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

Новость дополняется…

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 416-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Взрыв, Мариуполь
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Депортация детей из Херсонской области — зачем оккупанты похищают украинских сирот

Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.

Ольга Чайко
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