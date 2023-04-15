Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
6 660 грн одним платежем: як українцям зареєструватися на грошову допомогу від організації ACTED
Я нікому не побажаю так прощатися зі своєю коханою людиною. Наречена Да Вінчі розповіла, як намагалася його врятувати
Зеленський та Дуда у Варшаві передали послання Кремлю: ніколи більше вам не вдасться нас посварити
Курс долара відпустять: що відомо та коли це може статися
Температура перевищить норму: синоптики дали прогноз погоди на квітень
Україна Терміново
Терміново
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

В окупованому Маріуполі пролунало два потужні вибухи

вибух
Фото: Pixabay

У Маріуполі із самого ранку було чути два потужні вибухи.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

Новина доповнюється…

Повномасштабна війна в Україні триває вже 416-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Вибух, Маріуполь
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Герасимов і Патрушев хотіли “саботувати” вторгнення РФ для завершення війни – ЗМІ
Володимир Путін
Дуже обережна цифра: мер Маріуполя озвучив попередні дані про загиблих
Маріуполь
У Запоріжжі майже одночасно з сиренами прогримів вибух
Вибух
Стрілянина та вибух: у Мелітополі знову гучно
В окупованому Маріуполі пролунало два потужні вибухи
Тривогу не оголошували: у Херсоні втретє за добу пролунали вибухи
В окупованому Маріуполі пролунало два потужні вибухи
Відео
Депортація дітей з Херсонщини — навіщо окупанти викрадають українських сиріт

Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

Ольга Чайко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 07:30 (15.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 07:00 (15.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 06:00 (15.04.2023)
випуск
Скандальні історії з образами військових — що ховається за зневагою до ЗСУ
В окупованому Маріуполі пролунало два потужні вибухи
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь