У Маріуполі із самого ранку було чути два потужні вибухи.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 416-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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