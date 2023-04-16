Украина увидит свет победы, вера в которую объединяет всех украинцев, а особенно сегодня, в Пасху.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в поздравлении по случаю Пасхи.

Он напомнил, что в конце прошлой зимы Россия принесли на нашу землю полномасштабную войну, а вместе с ней пришла смерть, боль и мрак. Президент говорит, что в тот день, утром 24 февраля, солнце так и не взошло, а рассвет так и не наступил. Вместо этого, утром 24 февраля началась темная ночь, но одновременно с ней началось пробуждение и борьба украинского народа.

Темнота не смогла затмить украинских дух, стремление к свободе, любовь к родной земле и готовность ее защищать.

— Мы сохранили свет внутри себя. Победили панику, страх, междоусобицы и распри. Мы объединились. Миллионы вспышек в миллионах украинских сердец стали одним большим костром. В этом огне закалялись наша мощь и несокрушимость, этот огонь не дал угаснуть нашей надежде и вере, этот огонь увидел весь мир. Сплотился вокруг него, стал рядом с нами. Тогда мы победили отчаяние, уныние, усталость, боль, — сказал президент.

Украинский лидер заявил, что после полномасштабного вторжения “миллионы огоньков в глазах миллионов украинцев слились в один мощный луч света”.

Этот луч помог не заблудиться во тьме, не сбиться с дороги и озарил путь к правильной цели, говорит он.

— Это то, за что боролись разные поколения в разных веках. То, за что последние девять лет и 417 дней отдавали жизнь наши воины света — защитники и защитницы Украины. То, за что мы сражаемся против темных сил сегодня. Это наш рассвет. Наше возрождение. Это рассвет независимой Украины, — сказал президент.

Владимир Зеленский добавил, что Украина отмечает сегодня праздник Воскресения Господня, главным символом которого является победа.

— Победа добра, победа правды, победа жизни. С непоколебимой верой в необратимость этих побед мы встречаем Пасху. В этот день год назад все мы молились, чтобы Украина выстояла. Сегодня — чтобы Украина победила. Мы не только ждем и просим, а получаем и творим эту победу сами. 417 дней. Мы уже прошли немалый путь. Впереди у нас едва ли не самая тяжелая из вершин. Мы преодолеем ее. И вместе встретим свой рассвет. Когда над всей нашей страной взойдет солнце. Это сине-желтый флаг, — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что флаг Украины непременно поднимется на всей нашей Богом данной земле.

— На всех временно оккупированных чертями территориях. Наш флаг замаячит на берегах Азовского моря и Северского Донца, над терриконами и Ай-Петри. Солнце засияет на юге, солнце засияет на востоке, солнце засияет в Крыму. Оранжевое солнце в мирном синем небе, и это — свет справедливости. Это свет воссоединения людей и семей. Украинцев. Всех, кто сейчас на фронте, и всех, кто помогает им в тылу. Сияние улыбок победителей и их семей. Блеск боевых орденов героев, которые вернутся. Блеск счастливых глаз родителей, детей, любимых и близких, которые дождутся, — сказал президент.

Президент подчеркнул, что таков свет возрождения и восстановления того, что уничтожил и изуродовал оккупант. По его словам, восстановление прекрасной Украины, которая в будущем станет еще прекраснее является светом и правды, торжеством закона и правосудия.

Он добавил, что это также касается и привлечения к ответственности и наказания всех, кто отдавал и выполнял преступные приказы, всех, кто убивал, пытал, грабил и будет отвечать и в международном трибунале, и на суде Божьем.

— Небеса видят нашу веру и твердость. Мир видит нашу отвагу и несокрушимость. Враг видит нашу силу и решительность. А значит, Украина увидит свет победы. Вера в нее объединяет всех нас. Всегда, а особенно сегодня. В Пасху, которая испокон веков была для украинцев семейным праздником, днем тепла, надежды и большого единения, — сказал Владимир Зеленский.

Украинский лидер напомнил, что война не смогла стереть нас, наши ценности, наши традиции, наши праздники и те главные вещи, которые они символизируют.

— И поэтому где бы мы ни отмечали Пасху, где бы каждый из нас сейчас ни был — мы встречаем Пасху вместе. Мы одна большая семья. Украинцы. У нас один большой дом. Украина. У нас одна большая цель. Победа. Для всех. Тех, кто уже не с нами, кто отдал жизнь за Украину, — сказал президент.

Владимир Зеленский говорит, что сегодня украинцы помнят каждого, кто отдал жизнь за Украину, и поэтому просят у Бога упокоить их души.

— Мы верим в каждого, кто продолжает защищать Родину, и просим у Бога защитить их и уберечь: Всеми силами мы боремся за свою землю и просим содействия небесных сил. В сотнях молитв, которые произносили наши предки перед боем. Которые помогают и берегут наших воинов сегодня. Облекшись завесой Христа, кожа моя — панцирь железный, кровь — рыжая крепкая, кость — меч булатный. Быстрее стрелы, бдительнее сокола. Броня на мне. Господь во мне. Чтобы было завтра. Чтобы был мирный рассвет. Чтобы была победа. Чтобы была Украина, — прочитал молитву президент.

Украинский глава государства завершил свое обращение традиционными словами на Пасху: Христос воскрес! Воистину воскрес!

Источник : Офис президента

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