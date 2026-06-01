Певица Дуа Липа и британский актер Каллум Тернер стали мужем и женой. Пара зарегистрировала брак в Лондоне в ходе камерной церемонии, которая состоялась в историческом здании мэрии Old Marylebone Town Hall.

30-летняя певица и 36-летний актер обменялись клятвами в воскресенье утром в кругу ближайших родственников.

Торжественное мероприятие стало юридическим оформлением брака перед масштабным празднованием, которое запланировано на начало следующей недели в Италии.

Для церемонии Дуа Липа выбрала образ, напоминавший свадебное платье Бьянки Джаггер 1971 года.

Певица появилась в белом костюме с юбкой от бренда Schiaparelli, белых перчатках и широкополой шляпе от модельера Стивена Джонса.

Свой образ невеста дополнила ожерельем от Bulgari, белыми туфлями на каблуках от Louboutin и букетом желтых цветов. Жених Каллум Тернер выбрал для мероприятия классический синий костюм.

На саму церемонию молодожены прибыли по отдельности, в частности Дуа Липа приехала на зеленом Land Rover в сопровождении подруги. Официальная часть длилась всего 30–40 минут.

После обмена клятвами пара вышла к родным под дождем из разноцветного конфетти и уехала с церемонии на традиционном лондонском черном такси.

Роскошное торжество состоится на Сицилии

Несмотря на официальную свадьбу, главное торжество еще впереди. С четверга по субботу молодожены планируют провести трехдневную свадьбу в Палермо на Сицилии.

Церемония должна состояться на территории исторической виллы XVII века Villa Valguarnera недалеко от столицы острова. Для гостей, по информации британской прессы, забронировали целый этаж номеров в отеле Villa Igiea с видом на Тирренское море.

Среди приглашенных называют музыкантов Элтона Джона, Марка Ронсона и Charli XCX, а также дизайнеров Донателлу Версаче и Симона Порта Жакмуса.

По данным источников, именно Донателла Версаче создает свадебное платье для Дуа Липы, которое певица планирует надеть на главную церемонию в Италии.

Что известно о паре

Отношения между Дуа Липой и Каллумом Тернером начались в 2024 году. О помолвке пары стало известно в прошлом году. Ранее в интервью британскому Vogue певица призналась, что очень рада предстоящему браку.

Поп-звезда говорила, что хочет завершить мировое турне, а Каллум — закончить съемки, прежде чем полностью погрузиться в подготовку к свадьбе. Также артистка рассказывала, что мечтает о детях, хотя пока не знает, когда сможет совместить материнство с активной музыкальной карьерой.

Между тем карьера Каллума Тернера также может получить новый импульс. Британские таблоиды сообщают, что актера называют одним из главных претендентов на роль нового агента 007 в будущем фильме о Джеймсе Бонде. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Источник : Daily Mail

