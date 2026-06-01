Курс валют всегда привлекает к себе много внимания, поскольку он напрямую влияет и на цены в магазинах, и на расходы людей, и на бизнес.

Четкое представление о том, что будет происходить на валютном рынке в июне 2026 года, мы получили от вице-президента Ассоциации украинских банков, председателя правления Глобус Банка Сергея Мамедова.

Что будет с курсом доллара в июне 2026 года: факторы, которые будут влиять на валютный рынок

Как рассказал эксперт, курс доллара в июне 2026 года будет оставаться под влиянием нескольких важных факторов. Это:

уровень инфляции,

стоимость топлива,

потребности бизнеса в валюте,

ожидания внешнего финансирования.

Но главное, что стоит понимать: на данный момент нет оснований для резкой девальвации гривны и, соответственно, стремительного взлета курсов валют.

— Рынок может колебаться. Это нормальное поведение валютного рынка в условиях войны, высоких бюджетных потребностей и значительного импортного компонента в экономике. Но одно дело — это умеренные курсовые изменения, и совсем другое — неконтролируемые “конвульсии” курсов. И сегодня курсовые колебания не выходят за пределы прогнозируемой динамики, — рассказал эксперт.

Главным стабилизатором, как и раньше, остается Национальный банк. Режим “управляемой гибкости” дает возможность сочетать рыночные механизмы с активным сглаживанием чрезмерных колебаний через механизм валютных интервенций.

То есть курс не фиксируется искусственно, но в то же время регулятор сдерживает любые “намеки” на дисбаланс спроса и предложения.

Именно поэтому в июне можно ожидать, что Нацбанк и в дальнейшем будет действовать взвешенно и гибко. Если спрос на валюту будет расти, регулятор будет прибегать к интервенциям для уравновешивания рынка.

В нынешних условиях объемы таких интервенций могут оставаться в привычных для последнего времени пределах — ориентировочно $800-900 млн в неделю. Это вполне “рабочий” сценарий, который поддержит баланс между спросом и предложением на валюту.

Возможен ли рост доллара в июне из-за цен на топливо

Каким будет курс доллара в июне 2026 года, будет зависеть и от спроса со стороны импортеров. В частности, энерготрейдеры и в дальнейшем будут формировать заметную часть валютного спроса. Закупка топлива требует валюты, а в условиях тотальной неопределенности ситуации на Ближнем Востоке к этому еще и добавляются опасения относительно будущей стоимости энергоносителей.

Однако после мартовского скачка цен на топливо в апреле-мае ситуация стала несколько спокойнее и прогнозируемее.

— Как мы и прогнозировали, цены не вернулись к прежним уровням, но темпы роста существенно снизились. Это важно, поскольку топливо является одним из маркеров дальнейшей динамики потребительских цен, — подчеркнул эксперт.

Если не будет нового резкого обострения на Ближнем Востоке, если не возникнут дополнительные логистические или энергетические сложности, этот фактор не должен создать чрезмерное давление на валютный рынок. Иными словами, риски есть, но пока они не способны самостоятельно нарушить текущее рыночное равновесие.

Курс доллара в июне: чего ожидать и повлияет ли на него международная поддержка

Отдельно следует упомянуть о международной финансовой помощи. Для Украины в 2026 году внешнее финансирование остается крайне необходимым элементом макрофинансовой стабильности.

Потребность во внешних ресурсах оценивается примерно в 45 млрд долларов в год. В среднем это около 4 млрд долларов ежемесячно.

Именно поэтому ожидание первого транша по кредиту ЕС на 90 млрд евро для Украины на 2026–2027 годы имеет большое значение. Речь идет не только о бюджетных расходах, хотя это, безусловно, ключевой вопрос.

Регулярная международная помощь дает возможность финансировать оборону, социальные обязательства, работу бюджетной сферы и другие критические нужды государства. Но для валютного рынка это также очень важный сигнал.

Когда внешняя поддержка поступает ритмично, она поддерживает международные резервы, усиливает валютное предложение и снижает нервозность ожиданий.

Бизнес и граждане должны быть уверены, что государство способно выполнить свои обязательства в полном объеме, а Национальный банк имеет достаточное пространство для поддержания стабильности на валютном рынке.

Поэтому то, что будет с долларом в июне, будет зависеть от графика поступления средств и может стать одним из важных факторов для курсовых ожиданий.

Инфляционный фактор также нельзя оставлять без внимания. Обновленный прогноз НБУ предполагает инфляцию на уровне 9,4% по итогам 2026 года.

В апреле потребительские цены выросли на 1,4% за месяц, а годовая инфляция ускорилась до 8,6%. В то же время, если в мае месячная инфляция не превысит 0,7%, то годовой показатель может снизиться примерно до 8%.

Это означает, что инфляционное давление будет “приглушенным”, что почти автоматически умерит желание бизнеса и граждан скупать валюту.

Соответственно, спрос на доллар и евро может остаться в пределах, которые можно уравновесить рыночными и регуляторными инструментами.

Еще один постоянный фактор — война. Ее экономическое влияние нельзя недооценивать, хотя оно не всегда напрямую влияет именно на валютный рынок.

Оно проявляется через инфляцию, ожидания, расходы бизнеса, состояние логистики и бюджетное давление. Именно поэтому роль НБУ и международной помощи настолько важна: они позволяют уменьшить влияние военных рисков на курс.

Прогноз курса доллара в июне 2026 года: сколько будет стоить валюта

Если проанализировать динамику курса с начала года, она также не дает поводов для “драм” или “трагедий”. С начала года и в течение мая официальный курс доллара может вырасти ориентировочно на 1,6–1,8 грн, или почти на 4%.

Если курс достигнет 44,5 грн/$, рост с начала года составит около 2,15 грн, или 5,1%.

Что касается евро, динамика также остается в пределах приемлемых показателей. С начала года официальный курс евро уже вырос почти на 1,93 грн, или на 3,9%. Если курс достигнет 52 грн/€, рост составит около 2,21 грн, или 4,4%.

Среднемесячная динамика также подтверждает постепенность курсовых изменений. Для доллара среднемесячный рост составляет около 0,32 грн, или 0,76-0,8% в месяц. Для евро, при курсе около 52 грн/€, — примерно 0,44 грн, или около 0,9% в месяц.

Важно также учитывать, что в госбюджете на 2026 год средневзвешенный курс доллара заложен на уровне 45,7 грн/$. Таким образом, текущие курсовые показатели остаются в пределах, которые можно считать прогнозируемыми и соответствующими общей макрофинансовой логике.

— Поэтому базовый прогноз курса доллара на июнь выглядит достаточно сдержанно. При текущей конъюнктуре доллар может колебаться в диапазоне 43,8–44,8 грн/$, а евро — 51–52 грн/€.

Таким образом, июнь вряд ли станет месяцем валютных потрясений. Рынок будет оставаться чувствительным к новостям, международной помощи, инфляции и военным рискам.

Но при условии сохранения активной позиции Национального банка, регулярной внешней поддержки и отсутствия новых форс-мажорных обстоятельств, гривна имеет все шансы остаться в пределах прогнозируемой динамики.

