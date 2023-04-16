Україна побачить світло перемоги, віра в яку єднає всіх українців, а особливо сьогодні, у Великдень.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у привітанні з нагоди Великодня.

Він нагадав, що наприкінці минулої зими Росія принесла на нашу землю повномасштабну війну, а разом із нею прийшла смерть, біль і морок. Президент каже, що того дня, вранці 24 лютого, сонце так і не зійшло, а світанок так і не настав. Натомість вранці 24 лютого почалася темна ніч, але одночасно з нею почалося пробудження і боротьба українського народу.

Темрява не змогла затьмарити українського духу, прагнення до свободи, любові до рідної землі та готовності її захищати.

– Ми зберегли світло всередині себе. Перемогли паніку, страх, міжусобиці та чвари. Ми об’єдналися. Мільйони спалахів у мільйонах українських сердець стали одним великим багаттям. У цьому вогні загартовувалися наша міць і незламність, цей вогонь не дав згаснути нашій надії і вірі, цей вогонь побачив увесь світ. Згуртувався навколо нього, став поруч із нами. Тоді ми перемогли відчай, зневіру, втому, біль, – сказав президент.

Український лідер заявив, що після повномасштабного вторгнення “мільйони вогників в очах мільйонів українців злилися в один потужний промінь світла”.

Цей промінь допоміг не заблукати в пітьмі, не збитися з дороги та осяяв шлях до правильної мети, каже він.

– Це те, за що боролися різні покоління у різних століттях. Те, за що останні дев’ять років і 417 днів віддавали життя наші воїни світла – захисники й захисниці України. Те, за що ми б’ємося проти темних сил сьогодні. Це наш світанок. Наше відродження. Це розсвіт незалежної України, – сказав президент.

Володимир Зеленський додав, що Україна відзначає сьогодні свято Воскресіння Господнього, головним символом якого є перемога.

– Перемога добра, перемога правди, перемога життя. З непохитною вірою у незворотність цих перемог ми зустрічаємо Великдень. Цього дня рік тому всі ми молилися, щоб Україна вистояла. Сьогодні – щоб Україна перемогла. Ми не лише чекаємо і просимо, а здобуваємо й творимо цю перемогу самі. 417 днів. Ми вже пройшли чималий шлях. Поперед в нас чи не найважча з вершин. Ми подолаємо її. І разом зустрінемо свій світанок. Коли над усією нашою країною зійде сонце. Це синьо-жовтий прапор, – сказав президент.

Глава держави наголосив, що прапор України неодмінно підійметься на всій нашій Богом даній землі.

– На всіх тимчасово окупованих чортами територіях. Наш прапор замайорить на берегах Азовського моря і Сіверського Дінця, над териконами та Ай-Петрі. Сонце засяє на півдні, сонце засяє на сході, сонце засяє в Криму. Жовтогаряче сонце у мирному синьому небі, і це – світло справедливості. Це світло возз’єднання людей і сімей. Українців. Усіх, хто зараз на фронті, і всіх, хто допомагає їм у тилу. Сяйво усмішок переможців та їхніх родин. Блиск бойових орденів героїв, які повернуться. Блиск щасливих очей батьків, дітей, коханих і близьких, які дочекаються, – сказав президент.

Президент наголосив, що таким є світло відродження і відбудова того, що знищив і понівечив окупант. За його словами, відбудова прекрасної України, яка в майбутньому стане ще прекраснішою є світлом й правди, торжеством закону й правосуддя.

Він додав, що це також стосується і притягнення до відповідальності і покарання всіх, хто віддавав і виконував злочинні накази, всіх, хто вбивав, катував, грабував і відповідатиме і в міжнародному трибуналі, і на суді Божому.

– Небеса бачать нашу віру й твердість. Світ бачить нашу відвагу і незламність. Ворог бачить нашу силу й рішучість. А отже, Україна побачить світло перемоги. Віра в неї єднає всіх нас. Завжди, а особливо сьогодні. У Великдень, що споконвіку був для українців родинним святом, днем тепла, надії й великого єднання, – сказав Володимир Зеленський.

Український лідер нагадав, що війна не змогла стерти нас, наші цінності, наші традиції, наші свята й ті найголовніші речі, які вони символізують.

– І тому хоч би де ми відзначали Пасху, хоч би де кожен із нас зараз був – ми зустрічаємо Великдень разом. Ми одна велика сім’я. Українці. У нас одна велика домівка. Україна. У нас одна велика мета. Перемога. Для всіх. Тих, хто вже не з нами, хто віддав життя за Україну, – сказав президент.

Володимир Зеленський каже, що сьогодні українці пам’ятають кожного, хто віддав життя за Україну, і тому просять у Бога упокоїти їхні душі.

– Ми віримо в кожного, хто продовжує боронити Батьківщину, і просимо в Бога захистити їх і вберегти: Всіма силами ми боремося за свою землю й просимо сприяння небесних сил. У сотнях молитов, які промовляли наші предки перед боєм. Які допомагають і бережуть наших воїнів сьогодні. Одягнувшись завісою Христа, шкіра моя – панцир залізний, кров – руда міцна, кістка – меч булатний. Швидше стріли, пильніше сокола. Броня на мені. Господь у мені. Щоб було завтра. Щоб був мирний світанок. Щоб була перемога. Щоб була Україна, – прочитав молитву президент.

Український глава держави завершив своє звернення традиційними словами на Великдень: Христос воскрес! Воістину воскрес!

Джерело : Офіс президента

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.