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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Україна побачить світло перемоги – привітання Зеленського з Великоднем

Володимир Зеленський привітав українців із Великоднем
Фото: Офіс президента

Україна побачить світло перемоги, віра в яку єднає всіх українців, а особливо сьогодні, у Великдень.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у привітанні з нагоди Великодня.

Він нагадав, що наприкінці минулої зими Росія принесла на нашу землю повномасштабну війну, а разом із нею прийшла смерть, біль і морок. Президент каже, що того дня, вранці 24 лютого, сонце так і не зійшло, а світанок так і не настав. Натомість вранці 24 лютого почалася темна ніч, але одночасно з нею почалося пробудження і боротьба українського народу.

Темрява не змогла затьмарити українського духу, прагнення до свободи, любові до рідної землі та готовності її захищати.

Ми зберегли світло всередині себе. Перемогли паніку, страх, міжусобиці та чвари. Ми об’єдналися. Мільйони спалахів у мільйонах українських сердець стали одним великим багаттям. У цьому вогні загартовувалися наша міць і незламність, цей вогонь не дав згаснути нашій надії і вірі, цей вогонь побачив увесь світ. Згуртувався навколо нього, став поруч із нами. Тоді ми перемогли відчай, зневіру, втому, біль, – сказав президент.

Український лідер заявив, що після повномасштабного вторгнення “мільйони вогників в очах мільйонів українців злилися в один потужний промінь світла”.

Цей промінь допоміг не заблукати в пітьмі, не збитися з дороги та осяяв шлях до правильної мети, каже він.

– Це те, за що боролися різні покоління у різних століттях. Те, за що останні дев’ять років і 417 днів віддавали життя наші воїни світла – захисники й захисниці України. Те, за що ми б’ємося проти темних сил сьогодні. Це наш світанок. Наше відродження. Це розсвіт незалежної України, – сказав президент.

Володимир Зеленський додав, що Україна відзначає сьогодні свято Воскресіння Господнього, головним символом якого є перемога.

– Перемога добра, перемога правди, перемога життя. З непохитною вірою у незворотність цих перемог ми зустрічаємо Великдень. Цього дня рік тому всі ми молилися, щоб Україна вистояла. Сьогодні – щоб Україна перемогла. Ми не лише чекаємо і просимо, а здобуваємо й творимо цю перемогу самі. 417 днів. Ми вже пройшли чималий шлях. Поперед в нас чи не найважча з вершин. Ми подолаємо її. І разом зустрінемо свій світанок. Коли над усією нашою країною зійде сонце. Це синьо-жовтий прапор, – сказав президент.

Глава держави наголосив, що прапор України неодмінно підійметься на всій нашій Богом даній землі.

– На всіх тимчасово окупованих чортами територіях. Наш прапор замайорить на берегах Азовського моря і Сіверського Дінця, над териконами та Ай-Петрі. Сонце засяє на півдні, сонце засяє на сході, сонце засяє в Криму. Жовтогаряче сонце у мирному синьому небі, і це – світло справедливості. Це світло возз’єднання людей і сімей. Українців. Усіх, хто зараз на фронті, і всіх, хто допомагає їм у тилу. Сяйво усмішок переможців та їхніх родин. Блиск бойових орденів героїв, які повернуться. Блиск щасливих очей батьків, дітей, коханих і близьких, які дочекаються, – сказав президент.

Президент наголосив, що таким є світло відродження і відбудова того, що знищив і понівечив окупант. За його словами, відбудова прекрасної України, яка в майбутньому стане ще прекраснішою є світлом й правди, торжеством закону й правосуддя.

Він додав, що це також стосується і притягнення до відповідальності і покарання всіх, хто віддавав і виконував злочинні накази, всіх, хто вбивав, катував, грабував і відповідатиме і в міжнародному трибуналі, і на суді Божому.

Небеса бачать нашу віру й твердість. Світ бачить нашу відвагу і незламність. Ворог бачить нашу силу й рішучість. А отже, Україна побачить світло перемоги. Віра в неї єднає всіх нас. Завжди, а особливо сьогодні. У Великдень, що споконвіку був для українців родинним святом, днем тепла, надії й великого єднання, – сказав Володимир Зеленський.

Український лідер нагадав, що війна не змогла стерти нас, наші цінності, наші традиції, наші свята й ті найголовніші речі, які вони символізують.

– І тому хоч би де ми відзначали Пасху, хоч би де кожен із нас зараз був – ми зустрічаємо Великдень разом. Ми одна велика сім’я. Українці. У нас одна велика домівка. Україна. У нас одна велика мета. Перемога. Для всіх. Тих, хто вже не з нами, хто віддав життя за Україну, – сказав президент.

Володимир Зеленський каже, що сьогодні українці пам’ятають кожного, хто віддав життя за Україну, і тому просять у Бога упокоїти їхні душі.

Ми віримо в кожного, хто продовжує боронити Батьківщину, і просимо в Бога захистити їх і вберегти: Всіма силами ми боремося за свою землю й просимо сприяння небесних сил. У сотнях молитов, які промовляли наші предки перед боєм. Які допомагають і бережуть наших воїнів сьогодні.

Одягнувшись завісою Христа, шкіра моя – панцир залізний, кров – руда міцна, кістка – меч булатний. Швидше стріли, пильніше сокола. Броня на мені. Господь у мені. Щоб було завтра. Щоб був мирний світанок. Щоб була перемога. Щоб була Україна, – прочитав молитву президент.

Український глава держави завершив своє звернення традиційними словами на Великдень: Христос воскрес! Воістину воскрес!

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Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, Великдень, Володимир Зеленський, Києво-Печерська лавра
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