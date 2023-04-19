Суд признал невиновным мэра Тернополя Сергея Надала по делу о конфликте интересов во время премирования.

Соответствующее решение суда было принято судьей Тернопольского горрайонного суда Ириной Марциновской.

— Как свидетельствуют обстоятельства, установленные судом выше, размер этих выплат никоим образом не устанавливался Надалом, поэтому последний не имел дискреционных полномочий при его определении. Не имел частного интереса при подписании указанных в протоколе распоряжений, — цитирует судью Ирину Марциновскую вещатель Суспільне.

Судья постановила закрыть в отношении Надала Сергея Витальевича производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частями 1-2 статьи 172-7 КУоАП, в связи с отсутствием состава административных правонарушений

— Упомянутые распоряжения приняты не только в отношении городского головы, но и в отношении работников Тернопольского городского совета. При этом во всех случаях размер определенных городскому голове премий, как и материальной помощи, не превышал максимально возможного уровня размера материальной помощи городского головы, равнялся и был одинаковым размерам доплат работникам совета, а размер премий наоборот был меньше размера премий отдельных заместителей городского головы и некоторых руководителей структурных подразделений, — сообщила она.

По словам судьи, согласно законодательству, НАПК должно было бы составлять протокол об административном правонарушении в присутствии Сергея Надала, а не отправлять копии по почте.

— НАПК нарушило требования статьи 256 КУоАП. Так протокол составлен в отсутствии лица, привлекаемого к административной ответственности, что в свою очередь повлияло на возможность Надала предоставить свои объяснения и замечания по содержанию протокола, ознакомиться со своими правами, предусмотренными статьей 268 КУоАП. Суд учитывает доводы прокурора, что конституционные права Надала были обеспечены при рассмотрении данного дела, однако считает, что такие обстоятельства не опровергают указанных выше несоответствий протокола об административных правонарушениях и процедуры его составления требованиям закона.

Так же суду не предоставлено доказательств, что такой протокол вообще был вручен Надалу, поскольку по информации, имеющейся в открытом доступе на сайте Укрпочты, усматривается, что почтовое отправление, которым протокол направлялся Надалу, адресату не вручили, — сказала она.

Прокурор Татьяна Дедюх сообщила, что решение суда не предусматривает обжалования.

— Права на обжалование нет у прокурора, это не случаи, предусмотренные частью 5 статьи 7 Кодекса об административных правонарушениях, — сказала она.

Самого мэра Тернополя Сергея Надала во время оглашения решения суда в зале не было.

При этом городской голова отреагировал на решение суда сообщением на своей странице в Facebook.

— Суд вынес постановление, которым закрыл производство в связи с отсутствием в моих действиях административного правонарушения. То есть обвинения в “заоблачных премиях” и других дополнительных начислениях являются неправомерными и ничтожными, — написал он.

Напомним, ранее Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) сообщило в протоколе на городского голову Тернополя, он полтора года назначал себе максимальные премии, которые составляли до 250% его должностного оклада, при этом он не сообщал агентство о конфликте интересов.

Фото: Сергій Надал

Источник : Суспільне

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