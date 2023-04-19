Суд визнав невинуватим мера Тернополя Сергія Надала у справі про конфлікт інтересів під час преміювання.

Відповідне рішення суду було ухвалено суддею Тернопільського міськрайонного суду Іриною Марциновською.

– Як свідчать обставини, встановлені судом вище, розмір цих виплат жодним чином не встановлювався Надалом, відтак останній не мав дискреційних повноважень при його визначенні. Не мав приватного інтересу під час підписання указаних у протоколі розпоряджень, – цитує суддю Ірину Марциновську мовник Суспільне.

Суддя постановила закрити відносно Надала Сергія Віталійовича провадження у справі про адміністративне правопорушення, передбачене частинами 1-2 статті 172-7 КУпАП, у зв’язку з відсутністю складу адміністративних правопорушень

– Згадані розпорядження прийняті не тільки стосовно міського голови, а й відносно працівників Тернопільської міської ради. При цьому у всіх випадках розмір визначених міському голові премій, як і матеріальної допомоги, не перевищував максимально можливого рівня розміру матеріальної допомоги міського голови, дорівнював і був однаковим розмірам доплат працівникам ради, а розмір премій навпаки був меншим від розміру премій окремих заступників міського голови та деяких керівників структурних підрозділів, – повідомила вона.

За словами судді, згідно із законодавством, НАЗК мало б складати протокол про адміністративне правопорушення в присутності Сергія Надала, а не надсилати копії поштою.

– НАЗК порушило вимоги статті 256 КУпАП. Так протокол складений у відсутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, що в свою чергу вплинуло на можливість Надала надати свої пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, ознайомитися зі своїми правами, передбаченими статтею 268 КУпАП. Суд враховує доводи прокурора, що конституційні права Надала були забезпечені під час розгляду даної справи, однак вважає, що такі обставини не спростовують зазначених вище невідповідностей протоколу про адміністративні правопорушення та процедури його складення вимогам закону.

Так само суду не надано доказів, що такий протокол взагалі був вручений Надалу, оскільки за інформацією, наявною у відкритому доступі на сайті Укрпошти, вбачається, що поштове відправлення, яким протокол надсилався Надалу, адресату не вручили, – сказала вона.

Прокурорка Тетяна Дедюх повідомила, що рішення суду не передбачає оскарження.

– Права на оскарження немає в прокурора, це не є випадки, передбачені частиною 5 статті 7 Кодексу про адміністративні правопорушення, – сказала вона.

Самого мера Тернополя Сергія Надала під час оголошення рішення суду в залі не було.

При цьому міський голова відреагував на рішення суду дописом на своїй сторінці у Facebook.

– Суд виніс постанову, якою закрив провадження у зв’язку з відсутністю в моїх діях адміністративного правопорушення. Тобто звинувачення в “захмарних преміях” та інших додаткових нарахуваннях є неправомірними та нікчемним, – написав він.

Нагадаємо, раніше Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомило у протоколі на міського голову Тернополя, він півтора року призначав собі максимальні премії, що становили до 250% його посадового окладу, при цьому він не повідомляв агентство про конфлікт інтересів.

Фото: Сергій Надал

Джерело : Суспільне

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.