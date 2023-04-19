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Дополнительные 30 тыс. грн для военных. В Генштабе призвали не заниматься популизмом

ЗСУ
Фото: Минобороны

Генштаб ВСУ призвал не манипулировать дополнительными выплатами в размере 30 тыс. грн военным и подчеркнул, что доплаты должны быть справедливыми.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

— Солдат, который несет службу и защищает страну от агрессора, рискуя собственной жизнью и здоровьем, выполняет задачи в сверхсложных условиях, должен быть высоко мотивированным. Вспомните, как выглядят Угледар, Марьинка или Авдеевка, — говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что поэтому сейчас дополнительное денежное вознаграждение начисляется в зависимости от районов боевых действий и сложности задач, которые выполняют бойцы.

Так, 100 тыс. грн в месяц, как и раньше, сохранены защитникам, которые воюют непосредственно на переднем крае. 30 тыс. выплачивается военным, которые выполняют задачи в районах боевых действий, но не принимают непосредственного участия в боях с противником пропорционально времени выполнения, а также тем, кто находится на боевом дежурстве и участвует в отражении воздушных нападений противника, независимо от района выполнения задания.

Если военнослужащие находятся вне зоны боевых действий, в тылу, то дополнительные боевые выплаты им не начисляются. Вместе с тем, с 1 февраля 2023 года всем военнослужащим минимальный размер денежного обеспечения был повышен до 20 100 грн.

— Убеждены, что в ВСУ должна действовать справедливая система выплат, которая не будет создавать предпосылок к социальной напряженности в боевых подразделениях и с уважением относиться к тем воинам, которые рискуют собственной жизнью и здоровьем. Просим прекратить заниматься популизмом и сконцентрироваться на обороне нашего государства, — призвали в Генштабе.

Ранее сообщалось, что 254 народных депутата поддержали возвращение выплат в 30 тыс. грн военнослужащим, полицейским и ГСЧСникам.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что выплаты вернутся, если государство найдет на это средства.

Позже в ВР внесли предложение об отмене решения о принятии законопроекта, который предусматривает, в частности, возвращение выплаты.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Виплати військовим, ВСУ
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