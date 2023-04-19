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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Додаткові 30 тис. грн для військових. У Генштабі закликали не займатись популізмом

ЗСУ
Фото: Міноборони

Генштаб ЗСУ закликав не маніпулювати додатковими виплатами у розмірі 30 тис. грн військовим та наголосив, що доплати мають бути справедливими.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ у Facebook.

– Солдат, який несе службу і захищає країну від агресора, ризикуючи власним життям і здоров’ям, виконує завдання у надскладних умовах, має бути високо мотивованим. Пригадайте, як виглядають Вугледар, Мар’їнка чи Авдіївка, – йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що тому наразі додаткова грошова винагорода нараховується залежно від районів бойових дій та складності завдань, які виконують бійці.

Так, 100 тис. грн на місяць, як і раніше, збережені захисникам, які воюють безпосередньо на передньому краї. 30 тис. виплачується військовим, які виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях із противником пропорційно часу виконання, а також тим, хто перебуває на бойовому чергуванні й бере участь у відбитті повітряних нападів противника, незалежно від району виконання завдання.

Якщо військовослужбовці перебувають поза зоною бойових дій, у тилу, то додаткові бойові виплати їм не нараховуються. Разом з тим, з 1 лютого 2023 року усім військовослужбовцям мінімальний розмір грошового забезпечення було підвищено до 20 100 грн.

– Переконані, що у ЗСУ має діяти справедлива система виплат, яка не буде створювати передумов до соціальної напруги у бойових підрозділах і з повагою ставитиметься до тих воїнів, які ризикують власним життям і здоров’ям. Просимо припинити займатися популізмом та сконцентруватися на обороні нашої держави, – закликали у Генштабі.

Раніше повідомлялося, що 254 народні депутати підтримали повернення виплат у 30 тис. грн військовослужбовцям, поліцейським та ДСНСникам.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що виплати повернуться, якщо держава знайде на це кошти.

Згодом до ВР внесли пропозицію щодо скасування рішення про ухвалення законопроєкту, який передбачає, зокрема, повернення виплати.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Виплати військовим, ЗСУ
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