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Україна
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Проверил границу с Беларусью и наградил военных. Зеленский посетил Волынь

Зеленський на Волині
Фото: Офис президента

19 апреля президент Украины Владимир Зеленский посетил Волынскую область, граничащую с Беларусью и Польшей, а также провел совещание с представителями местной власти и правоохранительных органов.

Об этом глава государства рассказал в своем Telegram.

– Много важных вопросов: обустройство и охрана государственной границы, социально-экономическая и актуальная ситуация с безопасностью в регионе, обустройство фортификационных и оборонительных инженерных сооружений, – говорится в сообщении.

Также президент заслушал доклады об обстановке в зоне ответственности оперативной группировки войск Волынь и готовности военных подразделений к выполнению задач, а также о мерах по усилению государственной границы в пределах Волынской области.

Проверил границу с Беларусью и наградил военных. Зеленский посетил Волынь
Фото: Офіс президента
Проверил границу с Беларусью и наградил военных. Зеленский посетил Волынь
Фото: Офіс президента
Проверил границу с Беларусью и наградил военных. Зеленский посетил Волынь
Фото: Офіс президента
Проверил границу с Беларусью и наградил военных. Зеленский посетил Волынь
Фото: Офіс президента
Проверил границу с Беларусью и наградил военных. Зеленский посетил Волынь
Фото: Офіс президента
Проверил границу с Беларусью и наградил военных. Зеленский посетил Волынь
Фото: Офіс президента
Проверил границу с Беларусью и наградил военных. Зеленский посетил Волынь
Фото: Офіс президента
Проверил границу с Беларусью и наградил военных. Зеленский посетил Волынь
Фото: Офіс президента
Проверил границу с Беларусью и наградил военных. Зеленский посетил Волынь
Проверил границу с Беларусью и наградил военных. Зеленский посетил Волынь
Проверил границу с Беларусью и наградил военных. Зеленский посетил Волынь
Проверил границу с Беларусью и наградил военных. Зеленский посетил Волынь
Проверил границу с Беларусью и наградил военных. Зеленский посетил Волынь
Проверил границу с Беларусью и наградил военных. Зеленский посетил Волынь
Проверил границу с Беларусью и наградил военных. Зеленский посетил Волынь
Проверил границу с Беларусью и наградил военных. Зеленский посетил Волынь

Зеленский осмотрел пункт наблюдения и двухуровневую систему рвов на границе. С позиции наблюдательного поста было продемонстрировано, как с помощью систем удаленного видеонаблюдения осуществляется круглосуточный надзор за линией границы. Главе государства показали системы обнаружения беспилотных летательных аппаратов.

Президент пообщался с военнослужащими Государственной пограничной службы Украины и вручил им награды, в частности ордена Богдана Хмельницкого III степени, За мужество III степени, а также медали За военную службу Украине.

Беларусь, Волинь, Владимир Зеленский, Госпогранслужба, ВСУ, Російська агресія
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Проверил границу с Беларусью и наградил военных. Зеленский посетил Волынь
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