Перевірив кордон з Білоруссю та нагородив військових.Зеленський відвідав Волинь

19 квітня президент України Володимир Зеленський відвідав Волинську область, що межує з Білоруссю та Польщею, а також провів нарада з представниками місцевої влади та правоохоронних органів.

Про це глава держави розповів у своєму Telegram.

– Багато важливих питань: облаштування й охорона державного кордону, соціально-економічна та актуальна безпекова ситуація в регіоні, облаштування фортифікаційних та оборонних інженерних споруд, – йдеться у повідомленні.

Також президент заслухав доповіді про обстановку в зоні відповідальності оперативного угруповання військ Волинь і готовність військових підрозділів до виконання завдань, а також про заходи щодо посилення державного кордону в межах Волинської області.

Зеленський оглянув пункт спостереження та дворівневу систему ровів на кордоні. З позиції спостережного поста було продемонстровано, як за допомогою систем віддаленого відеоспостереження здійснюється цілодобовий нагляд за лінією кордону. Главі держави показали системи виявлення безпілотних літальних апаратів.

Президент поспілкувався з військовослужбовцями Державної прикордонної служби України та вручив їм нагороди, зокрема ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, За мужність ІІІ ступеня, а також медалі За військову службу Україні.

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