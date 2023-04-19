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Татьяна Забожко, редактор ленты

Воздушная тревога не объявлена: в Херсоне слышны взрывы

Вибух

Утром 19 апреля в Херсоне слышны взрывы.

Об этом сообщают местные жители.

К слову, воздушная тревога пока в регионе не объявлена.

Карта повітряних тривог 19 квітня 2023

Утренние взрывы в областной военной администрации пока не комментировали.

В то же время уже известно, что накануне оккупанты 79 раз били по Херсонской области.

В общей сложности было выпущено 350 снарядов из тяжелой артиллерии и беспилотников.

Херсон под вражеским огнем находился 12 раз.

По словам главы областной военной администрации Александра Прокудина, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также в территорию рынка и здание учебного заведения в Херсоне.

Из-за российской агрессии 18 апреля один человек погиб, еще десять получили ранения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 420-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Александр Прокудин

Война в Украине, Взрыв, Новости Херсона, Російська агресія, РФ, Херсон
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