Воздушная тревога не объявлена: в Херсоне слышны взрывы
Утром 19 апреля в Херсоне слышны взрывы.
Об этом сообщают местные жители.
К слову, воздушная тревога пока в регионе не объявлена.
Утренние взрывы в областной военной администрации пока не комментировали.
В то же время уже известно, что накануне оккупанты 79 раз били по Херсонской области.
В общей сложности было выпущено 350 снарядов из тяжелой артиллерии и беспилотников.
Херсон под вражеским огнем находился 12 раз.
По словам главы областной военной администрации Александра Прокудина, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также в территорию рынка и здание учебного заведения в Херсоне.
Из-за российской агрессии 18 апреля один человек погиб, еще десять получили ранения.
Полномасштабная война в Украине длится уже 420-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Александр Прокудин