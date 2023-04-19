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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Повітряна тривога на оголошена: у Херсоні чутно вибухи

Вибух

Уранці 19 квітня в Херсоні чутно вибухи.

Про це повідомляють місцеві жителі.

До слова, повітряна тривога наразі в регіоні не оголошена.

Карта повітряних тривог 19 квітня 2023

Ранкові вибухи в обласній військовій адміністрації поки не коментували.

Натомість уже відомо, що напередодні окупанти 79 разів гатили по Херсонській області.

Загалом було випущено 350 снарядів із важкої артилерії та безпілотників.

Херсон під ворожим вогнем перебував 12 разів.

За словами очільника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, а також влучили в територію ринку та будівлю закладу освіти в Херсоні.

Через російську агресію 18 квітня одна людина загинула, ще десятеро дістали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 420-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Олександр Прокудін

Війна в Україні, Вибух, Новини Херсону, Російська агресія, РФ, Херсон
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