Сегодня поздно вечером в Киеве раздался взрыв, а небо озарила яркая вспышка. Видео очевидцев и что это было – читайте далее в материале Фактов ICTV.

Что увидели жители

Камеры видеонаблюдения в некоторых районах столицы зафиксировали яркую вспышку в небе, а в других частях Киева можно было увидеть даже падение сгустка света.

Факты ICTV собрали все видео из соцсетей.

Что это было

В КГВА сообщили, что яркая вспышка стала результатом падения на Землю космического спутника NASA.

— Около 22:00 19 апреля в пределах Киева в небе наблюдалось яркое свечение воздушного объекта. Чтобы избежать жертв от падения на землю обломков — была объявлена воздушная тревога. ПВО не работала, – сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

При этом в Воздушных силах ВСУ отметили, что, по предварительной информации, вспышки над Киевом около 22:30 связаны с падением спутника или метеорита. Информация уточняется.

– В настоящее время угрозы применения противником средств воздушного нападения на этом направлении нет. Противовоздушная оборона в готовности! – говорится в сообщении.

До этого жители в соцсетях выдвигали различные версии, к примеру, кто-то думал, что это весенняя гроза.

По другой версии, в этот момент в небе можно было наблюдать падение спутника NASA.

Кроме того, некоторые очевидцы писали, что якобы видели, как на землю падал метеорит.

Напомним, что сегодня поздно вечером в Киеве за минуту до тревоги раздался взрыв.

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