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Илья Нежигай, редактор ленты

Украина планирует использовать “легкие” танки AMX-10 RC при контрнаступлении — Newsweek

Танки AMX-10
Фото: Getty Images

Украина будет использовать так называемые легкие танки AMX-10 RC при контрнаступлении.

Об этом пишет Newsweek.

— Украинские бойцы готовятся использовать “легкие” танки AMX-10 RC на поле боя против российских войск, — пишет издание.

Ранее официальный Киев подтвердил использование этой техники, назвав военную машину “снайперской винтовкой на быстрых колесах”.

Об этом говорилось, в частности, в опубликованном министром обороны Украины сообщении в Twitter, где Алексей Резников подтвердил, что украинские морские пехотинцы начали использовать “легкий” танк AMX-10, обещанный Парижем в начале января.

Их называют “легкими” танками, хотя AMX-10 RC — это колесная боевая бронированная машина со 105-мм пушкой и двумя 7,62-мм пулеметами.

— Мы прокатились на ней вместе с нашими воинами и договорились назвать AMX-10 “снайперской винтовкой на быстрых колесах”, — написал Резников в Twitter, поблагодарив президента Франции Эммануэля Макрона и министра вооруженных сил Себастьяна Лекорню.

Поставленные французами “быстрые, современные машины” оснащены “мощным оружием”, чтобы помочь украинским силам “освободить нашу территорию”, добавил Резников.

В середине марта Лекорню сообщил французским законодателям, что “легкие” танки начали поступать в Украину.

Издание Le Figaro сообщило, что Лекорню не уточнил, сколько именно AMX-10 уже отправились на передовую.

4 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поблагодарил Макрона за решение отправить в Украину “легкие” танки и бронетранспортеры Bastion, добавив, что Париж “активизирует работу с партнерами в том же направлении”.

В то время ни одна западная страна не согласилась поставить Украине боевые бронированные машины по стандартам НАТО.

Танки советских времен уже были отправлены в Украину несколькими странами, но вскоре после решения Франции Великобритания, США и Германия объявили, что отправят в Киев западные основные боевые танки.

Основные боевые танки, такие как Leopard-2, Challenger-2 и M1 Abrams, которые были направлены в Украину, имеют другие функции и назначение по сравнению с боевыми машинами пехоты. Однако Франция отказалась отправлять свой основной боевой танк Leclerc в Украину, хотя премьер-министр Франции Элизабет Борн еще в январе заявила, что Париж рассматривает такую возможность.

13 января Министерство обороны Франции заявило, что AMX-10 будут поставлены в Украину в течение двух месяцев, а украинские операторы пройдут обучение на “легких” танках.

6 января Министерство обороны США подтвердило, что отправит в Украину 50 боевых машин пехоты Bradley, а затем в том же месяце увеличило их количество. По состоянию на начало апреля США отправили в Украину 109 Bradley.

Накануне президент США Джо Байден заявил СМИ, что Вашингтон должен “сделать все возможное, чтобы помочь украинцам противостоять российской агрессии”.

В совместном заявлении, опубликованном 5 января, Белый дом сообщил, что США предоставят Bradley, а Берлин оснастит Украину своими боевыми машинами пехоты Marder.

На сегодняшний день Германия отправила в Украину 40 боевых машин Marder вместе с соответствующими боеприпасами.

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Украина планирует использовать “легкие” танки AMX-10 RC при контрнаступлении — Newsweek

Источник: Newsweek
Война в Украине, Танки для Украины, Франция
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