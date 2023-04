Украина будет использовать так называемые легкие танки AMX-10 RC при контрнаступлении.

Об этом пишет Newsweek.

Ранее официальный Киев подтвердил использование этой техники, назвав военную машину “снайперской винтовкой на быстрых колесах”.

Об этом говорилось, в частности, в опубликованном министром обороны Украины сообщении в Twitter, где Алексей Резников подтвердил, что украинские морские пехотинцы начали использовать “легкий” танк AMX-10, обещанный Парижем в начале января.

Их называют “легкими” танками, хотя AMX-10 RC — это колесная боевая бронированная машина со 105-мм пушкой и двумя 7,62-мм пулеметами.

— Мы прокатились на ней вместе с нашими воинами и договорились назвать AMX-10 “снайперской винтовкой на быстрых колесах”, — написал Резников в Twitter, поблагодарив президента Франции Эммануэля Макрона и министра вооруженных сил Себастьяна Лекорню.

Поставленные французами “быстрые, современные машины” оснащены “мощным оружием”, чтобы помочь украинским силам “освободить нашу территорию”, добавил Резников.

Ukrainian Marines welcome their new French-made cavalry, the AMX-10s!

We took it for a spin together with our warriors, and we agreed to call the AMX-10 the "sniper rifle on the fast wheels."

Thank you to my colleague @SebLecornu and to @EmmanuelMacron with whom I had a chance to… pic.twitter.com/Ip4m152kk0

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 18, 2023