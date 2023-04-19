Україна використовуватиме так звані легкі танки AMX-10 RC при контрнаступі.

Про це пише Newsweek.

– Українські бійці готуються використовувати “легкі” танки AMX-10 RC на полі бою проти російських військ, – пише видання.

Раніше офіційний Київ підтвердив використання цієї техніки, назвавши військову машину “снайперською гвинтівкою на швидких колесах”.

Про це йшлося, зокрема, в опублікованому міністром оборони України дописі у Twitter, де Олексій Резніков підтвердив, що українські морські піхотинці почали використовувати “легкий” танк AMX-10, обіцяний Парижем на початку січня.

Їх називають “легкими” танками, хоча AMX-10 RC – це колісна бойова броньована машина зі 105-мм гарматою і двома 7,62-мм кулеметами.

– Ми покаталися на ній разом із нашими воїнами і домовилися назвати AMX-10 “снайперською гвинтівкою на швидких колесах”, – написав Резніков у Twitter, подякувавши президенту Франції Еммануелю Макрону і міністру збройних сил Себастьєну Лекорню.

Поставлені французами “швидкі, сучасні машини” оснащені “потужною зброєю”, щоб допомогти українським силам “звільнити нашу територію”, додав Резніков.

Ukrainian Marines welcome their new French-made cavalry, the AMX-10s!

We took it for a spin together with our warriors, and we agreed to call the AMX-10 the "sniper rifle on the fast wheels."

Thank you to my colleague @SebLecornu and to @EmmanuelMacron with whom I had a chance to… pic.twitter.com/Ip4m152kk0 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 18, 2023

У середині березня Лекорню повідомив французьким законодавцям, що “легкі” танки почали надходити в Україну.

Видання Le Figaro повідомило, що Лекорню не уточнив, скільки саме AMX-10 уже вирушили на передову.

4 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що подякував Макрону за рішення відправити в Україну “легкі” танки та бронетранспортери Bastion, додавши, що Париж “активізує роботу з партнерами в тому самому напрямку”.

На той час жодна західна країна не погодилася поставити Україні бойові броньовані машини за стандартами НАТО.

Танки радянських часів уже були відправлені в Україну кількома країнами, але незабаром після рішення Франції Велика Британія, США і Німеччина оголосили, що відправлять до Києва західні основні бойові танки.

Основні бойові танки, як-от Leopard-2, Challenger-2 і M1 Abrams, які були направлені в Україну, мають інші функції і призначення порівняно з бойовими машинами піхоти. Однак Франція відмовилася відправляти свій основний бойовий танк Leclerc в Україну, хоча прем’єр-міністр Франції Елізабет Борн ще в січні заявила, що Париж розглядає таку можливість.

13 січня Міністерство оборони Франції заявило, що AMX-10 будуть поставлені в Україну протягом двох місяців, а українські оператори пройдуть навчання на “легких” танках.

6 січня Міністерство оборони США підтвердило, що відправить в Україну 50 бойових машин піхоти Bradley, а потім того ж місяця збільшило їхню кількість. Станом на початок квітня США відправили в Україну 109 Bradley.

Напередодні президент США Джо Байден заявив ЗМІ, що Вашингтон має “зробити все можливе, щоб допомогти українцям протистояти російській агресії”.

У спільній заяві, опублікованій 5 січня, Білий дім повідомив, що США нададуть Bradley, а Берлін оснастить Україну своїми бойовими машинами піхоти Marder.

На сьогодні Німеччина відправила в Україну 40 бойових машин Marder разом із відповідними боєприпасами.

Джерело : Newsweek

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