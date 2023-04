Україна використовуватиме так звані легкі танки AMX-10 RC при контрнаступі.

Про це пише Newsweek.

Раніше офіційний Київ підтвердив використання цієї техніки, назвавши військову машину “снайперською гвинтівкою на швидких колесах”.

Про це йшлося, зокрема, в опублікованому міністром оборони України дописі у Twitter, де Олексій Резніков підтвердив, що українські морські піхотинці почали використовувати “легкий” танк AMX-10, обіцяний Парижем на початку січня.

Їх називають “легкими” танками, хоча AMX-10 RC – це колісна бойова броньована машина зі 105-мм гарматою і двома 7,62-мм кулеметами.

– Ми покаталися на ній разом із нашими воїнами і домовилися назвати AMX-10 “снайперською гвинтівкою на швидких колесах”, – написав Резніков у Twitter, подякувавши президенту Франції Еммануелю Макрону і міністру збройних сил Себастьєну Лекорню.

Поставлені французами “швидкі, сучасні машини” оснащені “потужною зброєю”, щоб допомогти українським силам “звільнити нашу територію”, додав Резніков.

Ukrainian Marines welcome their new French-made cavalry, the AMX-10s!

We took it for a spin together with our warriors, and we agreed to call the AMX-10 the "sniper rifle on the fast wheels."

Thank you to my colleague @SebLecornu and to @EmmanuelMacron with whom I had a chance to… pic.twitter.com/Ip4m152kk0

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 18, 2023