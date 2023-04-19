В Украину прибыли первые бронированные машины М2 Bradley – Пентагон

Первые бронированные машины М2 Bradley уже прибыли из Соединенных Штатов в Украину.

Об этом сообщает представитель Пентагона Чарли Дитц изданию The War Zone.

– Да, мы можем подтвердить, что часть Bradley прибыла, — заявил чиновник.

Пентагон дал первое официальное подтверждение того, что боевые машины пехоты Bradley действительно находятся в Украине. Но их количество не указывается.

Напомним, что США пообещали Украине 113 Bradley, включая 109 вариантов M2A2-ODS-SA и четыре версии BFIST.

Ранее мы рассказывали, что в Украину уже прибыли первые боевые бронированные машины AMX-10 RC, которые передала Франция. Их еще называют легкими колесными танками.

Фото: Twitter/DefenceU

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