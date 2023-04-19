Украинские Силы обороны отбили более 40 атак врага на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 19 апреля.

— Противник, ценой больших потерь, продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, — говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

На Лиманском направлении враг пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районе южной окраины Кременной.

Всего в течение суток российские захватчики нанесли три ракетных и 37 авиационных ударов. Противник применил 12 беспилотников типа Shahed-136, десять из которых были уничтожены нашими защитниками.

Кроме того, враг совершил 57 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие вражеских обстрелов среди гражданского населения есть погибшие и раненые.

В Генштабе также сообщили о работе украинской авиации, которая за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и два склада боеприпасов противника.

Источник : Генштаб ВСУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.