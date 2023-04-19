Українські Сили оборони відбили понад 40 атак ворога на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 19 квітня.

— Противник, ціною великих втрат, продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, – йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

На Лиманському напрямку ворог намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії в районі південної околиці Кремінної.

Загалом протягом доби російські загарбники завдали трьох ракетних та 37 авіаційних ударів. Противник застосував 12 безпілотників типу Shahed-136, десять з яких були знищені нашими захисниками.

Окрім того, ворог здійснив 57 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок ворожих обстрілів серед цивільного населення є загиблі та поранені.

У Генштабі також повідомили про роботу української авіації, яка за добу завдала сім ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки і два склади боєприпасів противника.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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