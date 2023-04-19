Ворог наступає ціною великих втрат. На 4-х напрямках відбито понад 40 атак – Генштаб
Українські Сили оборони відбили понад 40 атак ворога на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 19 квітня.
— Противник, ціною великих втрат, продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, – йдеться у повідомленні.
У Генштабі додали, що найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.
На Лиманському напрямку ворог намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії в районі південної околиці Кремінної.
Загалом протягом доби російські загарбники завдали трьох ракетних та 37 авіаційних ударів. Противник застосував 12 безпілотників типу Shahed-136, десять з яких були знищені нашими захисниками.
Окрім того, ворог здійснив 57 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок ворожих обстрілів серед цивільного населення є загиблі та поранені.
У Генштабі також повідомили про роботу української авіації, яка за добу завдала сім ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки і два склади боєприпасів противника.