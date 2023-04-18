Россия перебросила войска из-под Донецка на Бахмутское направление — британская разведка

На Донбассе продолжаются ожесточенные бои. Есть вероятность того, что Россия уменьшила численность войск и снизила активность наступательных действий вокруг Донецка, чтобы перенаправить силы на Бахмутское направление.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Указано, что в Бахмуте российская армия и наемники ЧВК Вагнера продолжают медленно продвигаться вперед. Линия фронта в центре города проходит преимущественно вдоль главной железнодорожной линии.

По данным британской разведки, украинские защитники в целом сдерживают российское окружение с юга вдоль улицы Корсунской, старой главной дороги к западу от города.

— Для обеих сторон точная последовательность любого значительного отвода их подразделений вокруг Бахмута стала критическим вопросом, поскольку Украина хочет освободить наступательные силы, а Россия, вероятно, стремится восстановить оперативный резерв, — добавляют британцы.

Ранее Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Россия бросает в Бахмут Донецкой области Воздушно-десантные войска.

Источник: Минобороны Великобритании

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.