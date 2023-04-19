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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

ЗСУ стримують натиск ворога у динамічних боях у Бахмуті та завдають йому суттєвих втрат – Сирський

ЗСУ стримують натиск ворога у динамічних боях у Бахмуті та завдають йому суттєвих втрат – Сирський

Окупанти концентрують найбільше своїх сил на Бахмутському напрямку, оскільки прагнуть встановити повний контроль над містом. При цьому українські військові застосовують тактику динамічних боїв, аби стримувати ворога у Бахмуті і завдавати йому максимальних втрат.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський.

Він зазначив, що Бахмут залишається епіцентром протистояння російським загарбникам на фронтах.

– Ворог концентрує в Бахмуті найбільшу кількість своїх сил та мріє повністю взяти місто під свій контроль. Проте Сили оборони стримують натиск противника у динамічних боях, завдаючи йому суттєвих втрат, – повідомив Сирський.

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Крім того, він додав, шо українські військові минулої ночі знищили не тільки живу силу та техніку росіян, але й також два ворожі безпілотники – Орлан та ZALA.

Фото: Олександр Сирський

Бахмут, Війна в Україні, Олександр Сирський, Російська агресія
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