Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 20.04.2023 – ситуация на фронте
Украинские войска отбивают атаки российских оккупантов, которые ценой значительных потерь продолжают бросать все силы на наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Карта боевых действий в Украине на 20.04.2023
Полномасштабная война в Украине длится уже 421-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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